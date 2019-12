Cinco claves para hacer una entrevista de trabajo perfecta (sin tener que mentir).

La entrevista de trabajo es el último paso que un candidato debe dar antes de acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, es uno de los más importantes de todo el camino, ya que una mala entrevista tira por tierra todo el trabajo y esfuerzo realizado con anterioridad. Por este motivo, Easycrue, empresa especializada en el desarrollo de soluciones digitales e innovadoras desde la preselección de candidatos hasta el plan de carrera, señala los cinco puntos clave que todo empleado debe tener en cuenta para que la entrevista de trabajo sea un éxito.

1. Prepara la entrevista

Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las preguntas que pueden surgir en una entrevista, pero es fundamental trabajar en aquellos aspectos que dependen de uno mismo. Por este motivo, debes analizar tus puntos fuertes, pero sobre todo los débiles y encontrar formas de convertirlos en oportunidades de desarrollo. De esta forma, estarás preparado para afrontar situaciones adversas o de dificultad. También es recomendable practicar con alguna persona, ya que te aportará una visión externa sobre aquellas cosas en las que puedas mejorar.

2. Estudia la empresa

Conocer la compañía en la que queremos trabajar es indispensable. Los recruiters suelen preguntar a los candidatos acerca de lo que saben sobre la empresa. Esta pregunta sirve para medir el nivel de interés del candidato, por lo que un análisis previo de las principales características de la empresa siempre aporta puntos positivos para el candidato. Las redes sociales y la web de la compañía son fuentes de información fiable y fácilmente accesibles.

3. Muestra tus logros y capacidades

La entrevista de trabajo es la única oportunidad que tienes para dar a conocer lo mejor de ti mismo. Por tanto, no te limites a enunciar fechas, puestos y empresas, puesto que eso ya lo han leído en el currículum. Ve un paso más allá y muestra lo que has conseguido en cada puesto de trabajo, así como las habilidades que has desarrollado. De esta forma, aportarás un gran valor añadido a la conversación e información útil sobre tu experiencia laboral.

4. Destaca tu actitud y aptitud

Es normal estar nervioso ante una entrevista de trabajo, pero no debes dejar que te supere o te bloquee. Lo más recomendable es mostrar siempre una sonrisa y actitud relajada y abierta a la conversación. Además, también debes cuidar todo lo relacionado a la comunicación no verbal y adoptar una postura relajada, así como no hacer grandes aspavientos ni movimientos bruscos. Un tono de voz cercano también ayuda a que la conversación fluya y que el recruiter tenga una mejor impresión de ti.

5. No mientas

Si hay algo que echa por tierra las opciones de acceder a un puesto de trabajo son las mentiras, sobre todo en cuanto al nivel de idiomas. Según datos de Easycrue, más de la mitad de las empresas han visto fracasar proyectos comerciales por malentendidos lingüísticos, por lo que es cada vez más frecuente que los entrevistadores realicen pruebas de nivel de idiomas in situ, por lo que lo más recomendable es que no mientas.