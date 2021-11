Cinco consejos clave de una empresaria para conseguir tus metas y éxito laboral

Muchos jóvenes a día de hoy se encuentran en búsqueda de un buen asesoramiento profesional, sobre todo si están dando sus primeros pasos en el mundo profesional. A lo largo de su carrera, Anna Avalos, directora de recursos humanos en SoFi Technologies, cuenta con un gran abanico de consejos para guiar a quienes se encuentren desorientados dentro de un mercado laboral cada día más agresivo. Todo ello tras tu paso por otras empresas como Tesla o Stryker.

"A pesar de que en muchas ocasiones puedas recibirlos de amigos, compañeros de trabajos o familiares, recuerda que se ciñen única y exclusivamente sus propias experiencias", recalca Avalos en una entrevista con Business Insider. "Sus objetivos y experiencias son suyas y alcanzarán su máximo potencial siguiendo su propio camino". Es por lo que, según sus propias palabras, ignorar los consejos ajenos la ha beneficiado durante todos estos años.

Establece lazos con tus compañeros de trabajo



Una vez Anna Avalos terminó su licenciatura un familiar cercano le recomendó, con la mejor intención posible, que no hiciese demasiada amistad con sus compañeros de trabajo. La empresaria ignoró esta separación entre la vida profesional y personal. Es por lo que al poco tiempo pudo compartir problemas y luchas personales, dentro de la oficina, con personas de su mismo equipo. Esta empatía, según sus propias palabras, hacía que los problemas se resolvieran más rápido ya que cada uno comprendía las realidades de cada uno.

Que el salario no sea tu prioridad



La emprendedora detalla que en un viaje de avión, su compañero de asiento le aconsejó que no aceptase nunca ningún salario por debajo de una cifra establecida. En aquella época Avalos se encontraba en búsqueda activa de empleo y, cuando empezó a recibir estas ofertas con salarios bastante menores a la cuantía que discutió en el viaje, aceptó uno de estos puestos. La razón fue sencilla: le ayudaría a crecer de forma profesional. "Estaba segura de que el potencial que iba a desarrollar lo compensaría con creces", detalla la joven.

Muestra tu punto de vista



La empresaria estadounidense explica una de las anécdotas más curiosas a lo largo de su trayectoria profesional. Cuando se incorporó al equipo de Tesla durante los dos primeros meses permanecía muy callada en las reuniones. Resulta que uno de sus mentores por aquel entonces le aconsejó que actuase de forma reservada. Sin embargo, al final resultó todo lo contrario. "Uno de mis jefes se dio cuenta, que me callaba intencionalmente. Fue cuando me pidieron que no dudara en compartir mis pensamientos con el resto del equipo ya que me contrataron por mi perspectiva", recalcó.

Que los resultados no lo marquen todo



Desde su punto de vista, Ana Avalos subraya que a pesar de trabajar duro, el diálogo y la comunicación entre los empleados y los puestos directivos siempre queda al margen. Facilitar esta comunicación bidireccional ayuda a que muchos ejecutivos comprendan el esfuerzo que realizan sus empleados, más allá de lo que se les exige. "Los resultados pueden ser importantes, pero también lo son las conversaciones en las que se destaca todo lo que has conseguido", asegura Avalos.

El éxito es tuyo



En último lugar, la ejecutiva expone que a pesar de que muchas personas traten de aconsejarte sobre cuál debería de ser tu camino al éxito, los pasos únicamente te corresponden a ti. "Estoy muy orgullosa de mi trayectoria profesional, esta ha sido exclusivamente mía para alcanzar mis propias metas", afirma Avalos. "Puede que a veces resultase aterrador ir a contracorriente y no seguir ningún consejo, pero aprendí a escuchar a mi intuición para convertirme en dueña de mi destino".