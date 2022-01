Las cinco estrategias que debes aplicar si arruinas una entrevista de trabajo.

Los procesos de selección pueden resultar muy largos y tediosos, algunas grandes multinacionales los extienden durante meses e incluso realizan diferentes pruebas antes de decantarse por un candidato. Desde entrevistas en grupo hasta las extremas, que ofrecen en ambiente de tensión para evaluar cómo se comportará el postulante en el puesto de trabajo.

Sin embargo, por mucho que un candidato se prepare para una entrevista de trabajo o desea ocupar el puesto disponible, a veces pueden surgir inconvenientes que provoquen que el proceso se arruine. Desde dar una mala impresión al reclutador hasta llegar tarde a la cita o que te pillen mintiendo o exagerando sobre tus capacidades laborales. Dependiendo del caso, no todas las oportunidades estarán perdidas.

Marlo Lyons, experta en empleo y estrategias de selección ha detallado en un artículo de Harvard Business Review las tácticas que deben aplicar los futuros empleados cuando surgen estas situaciones desagradables. Ella misma apunta que cuando era más joven, durante uno de esos procesos de selección para un nuevo puesto, le preguntaron cómo podía aplicar sus conocimientos para impulsar un negocio y no supo responder adecuadamente. "Pude ver, por el lenguaje corporal de los entrevistadores y la reiteración de la pregunta, que mi respuesta no les entusiasmó. En ese momento supe que lo había estropeado", apunta. Aunque afirma que lo más natural es sentirse impotente, ofrece una clase de consejos para superarlo y mejorar de cara a la próxima entrevista.

1. Repasa la entrevista

En primer lugar, lo más importante es reflexionar sobre el caso concreto. Escribir las preguntas que te han hecho e incluso indicar las respuestas que has dado puede ayudarte a mejorar de cara a futuros procesos. "Revisa la descripción del trabajo y la información que el entrevistador proporcionó sobre el puesto y destaca si cumpliste las expectativas", subraya la experta. Hablar con otros compañeros del sector o incluso personas que conozcan el mundo de recursos humanos puede ayudarte a descubrir detalles que no viste al principio.

2. Contacta con el reclutador

Agradecer al entrevistador su tiempo y atención es siempre una buena señal. Las notas de agradecimiento pueden ser un gran aliado para darle la vuelta a una mala entrevista e incluso aclarar cuestiones que no pudiste especificar en el proceso. De hecho, si algo te pilló desprevenido o no fuiste todo lo conciso que querías puedes aprovechar este momento para recalcarlo. "Incluso si crees que no hay forma de recuperarse de lo que pareció una entrevista horrible, expresa tu interés continuo por el puesto al final de la nota. No tienes nada que perder", destaca Lyons.

3. Pasa página

Lo esencial en estas situaciones es darle la importancia adecuada. Pasarse días dándole vueltas no mejorará las circunstancias por lo que de nada sirve pensar en qué hubiera pasado si hubieses actuado de otra forma. De hecho, la experta apunta que no siempre dar una mala respuesta o sentir que la entrevista no ha sido buena significa que la oportunidad está arruinada. A veces las empresas deciden apostar por un candidato diferente aunque no cumpla todos los requisitos.

4. Prepara la siguiente

Todo el aprendizaje que se lleva cualquier candidato después de cada entrevista le sirve para seguir creciendo. De los errores se aprende, por lo que la especialista en selección de equipos aconseja continuar la búsqueda de empleo con otras empresas y prepararse para los próximos procesos. "La autenticidad y la pasión siempre prevalecerán sobre la experiencia, especialmente si puedes demostrar un conjunto de habilidades que te permitan aportar más valor", señala Marlo Lyons.