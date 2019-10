Cinco preguntas que debes hacerte cada día, según los grandes gurús tecnológicos

No siempre puedes tener la respuesta a todos los problemas que te preocupan en el terreno laboral o personal pero, a veces, puede que la solución sea pasar más tiempo con uno mismo y reflexionar para alcanzar el bienestar y la felicidad. Por eso, aspectos como el compromiso con un proyecto y el sentirse productivo tienen un gran poder sanador para la pisque humana. Como explicaba recientemente el experto en liderazgo y director de Infova, Gonzalo Martínez de Miguel, "la gente da el 100% cuando considera que su esfuerzo tiene un sentido, vale para algo significativo".

En este sentido, David Blay, periodista y coautor junto al director de orquesta Daniel Abad del libro 'El viaje del equilibrista', lo mejor es centrarse en la búsqueda de la felicidad a través del camino que recorremos para llegar al éxito (o a una meta concreta, independientemente de que sea percibida socialmente como importante o no). Es decir, que no siempre es importante triunfar en algo, sino ser capaz de disfrutar de cualquier proceso vital. Y precisamente esta máxima es una de las que se incluyen entre las cinco preguntas que deberías hacerte cada día, según explican en este artículo de Inc algunos de los grandes gurús tecnológicos contemporáneos.

1. ¿Puedo comprometerme con algo a largo plazo?

En una carta de 1996 a sus accionistas, el gurú de las inversiones Warren Buffett escribió: "Si no estás dispuesto a tener una acción durante 10 años, ni siquiera pienses en tenerla durante 10 minutos". Una idea que rescataría años más tarde Bill Gates: "Al igual que mi amigo Warren Buffett, me siento particularmente afortunado de hacer algo cada día que me encanta hacer. Él lo llama 'bailar mientras trabajas'".

Si bien la cultura actual tiende a fomentar la gratificación inmediata de los deseos del ser humano (ya nadie espera a ver los siguientes capítulos de una serie si se puede hacer una 'maratón' durante un día entero), y si bien es imposible saber qué otras oportunidades podrían surgir en el terreno vital o laboral; aquellas personas que son incapaces de ser constantes, de seguir con el arduo trabajo de un proyecto durante años o incluso décadas, es muy probable que no sean capaces de disfrutar de lo que hacen y terminen por fracasar en sus retos a medio y largo plazo.

2. ¿Esto es digno del último día de mi vida?

Una de las grandes frases de Steve Jobs era: "Me he mirado al espejo todas las mañanas y me he preguntado: 'Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?' Y cada vez que la respuesta ha sido 'no' durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo".

Esta idea tiene que ver con la anterior y supone que es necesario sacar tiempo para evaluar si tu trabajo actual o tus proyectos son lo suficientemente importantes como para sentirte orgulloso si este fuese el último día de tu vida. En este sentido, Jobs apostaba por tratar de hacer cosas con las que disfrutes siempre que se pueda, tanto en el trabajo como en tu vida privada.

3. ¿Estoy siendo un ejemplo de integridad?

En una charla en el Foro Económico Mundial, el cofundador de Alibaba, Jack Ma, contó la historia de cómo le prometió a uno de sus jefes que se quedaría en su primer trabajo. Ma cumplió esa promesa y desarrolló esta idea: "Tu primer trabajo es el más importante. No necesariamente tiene que ser una compañía que tenga un gran nombre, pero debes encontrar a un jefe que pueda enseñarte cómo ser un ser humano, cómo hacer las cosas correctamente y permanecer allí. Hazte una promesa : 'Me quedaré allí por tres años'".

En su opinión, esta idea debe guiarte no solo a encontrar mentores de increíble integridad y conocimientos, sino también a terminar convirtiéndote en un referente para otros. En este sentido, es importante establecer unos principios morales con los que te sientas a gusto. Si no lo consideras así, plantéate cambiar esa conducta.

4. ¿Qué haría si no tuviera miedo?

Cuando se le preguntó qué consejo le daría a su yo más joven, la CEO de Facebook y fundadora de LeanIn.org, Sheryl Sandberg, explicó: "Cuando escuches a alguien decir que no puedes hacer algo, debes saber que puedes y comienza a descubrir cómo. Pregúntate a ti mismo, '¿Qué haría si no tuviera miedo?'".

Salir de la zona de confort no es solo un dicho: cambiar radicalmente de empleo o de modo de vida al deshacerte de los temores que te coartan, puede conseguir inspirarte y hacerte más feliz. Todo tiene el riesgo y el potencial para fracasar; a pesar de ello, a menudo somos mucho más capaces de lo que creemos, así que lo mejor que puedes hacer es dejar a un lado el miedo y probar lo que más te emociona o interesa.

5. ¿Soy capaz de salir una situación por mí mismo?

En las redacciones de los medios suele haber un dicho: "Antes de preguntarme algo, búscalo en Google". El objetivo es no hacer perder el tiempo a los demás, por un lado, y acostumbrar a los demás a ser autosuficientes. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, da otro ejemplo brillante al respecto: "Una de las únicas formas de salir de una caja cerrada es inventando tu propia salida".

Tener herramientas para solucionar por ti mismo cualquier situación te hará tener mayor confianza en ti mismo y, por otro lado, incordiar lo mínimo a los demás, algo muy de agradecer teniendo en cuenta que siempre puedes ser tú el que puede toparse con alguien incapaz de hacer su trabajo por sí mismo.