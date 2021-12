Estos son los cinco signos que revelan que si el jefe de una empresa es mal líder

Entrar en una empresa y encontrar un buen ambiente de trabajo no siempre es sencillo. En muchos casos la presión o el volumen de trabajo pueden jugar una mala pasada en los equipos. Por ello, es importante mantener motivada a la plantilla, mostrarse amable ante las propuestas de los empleados y facilitar la conciliación entre la vida social y laboral del personal.

Algunos responsables, como Sara Blakely, CEO de la marca de ropa ajustable Spanx, optan por compartir sus éxitos con el resto de compañeros del grupo. En su caso, tras la asociación con el fondo de inversión Blackstone que aportó 1.200 millones de dólares, decidió valorar el trabajo de todos sus empleados regalándoles billetes de avión en primera clase sin destino fijo y un cheque de 8.000 euros para gastos. Y no es la única, la firma londinense de inversión, FinnCap, decidió recompensar el duro trabajo de su plantilla durante la pandemia con vacaciones ilimitadas. Según explicaba la fundadora, Sam Smith, muchos trabajadores tuvieron que hacer muchas horas extra durante esos meses por el gran volumen de trabajo. Por ello, les permitirá tener 'barra libre' de vacaciones a lo largo de todo el año para evitar el conocido como síndrome del 'burnout' o del trabajador quemado.

Sin embargo, son muchas las señales que representan todo lo contrario, es decir, que desvelan que un jefe puede ser un mal líder. Marcel Schwantes, experto en recursos humanos y fundador de Leadership From the Core, ha detallado en un artículo de Inc los signos que pueden identificar estas malas habilidades de liderazgo.

Ser narcisista

Este tipo de actitudes pueden ser muy nocivas en el espacio laboral. Por lo general suelen despreciar el trabajo de otros mientras que ensalzan lo personal. Esto suele ser habitual en las reuniones de equipo, por lo que la gente le percibirá como amenazante. "Podrá hacer dudar a otros de sí mismos y el valor que aportan a la empresa", explica Schwantes.

No reconocer el esfuerzo

Esto mismo puede verse a la hora de reconocer los éxitos de otros. Es importante hacer saber a los empleados que están cumpliendo los objetivos y elogiarles por los buenos resultados. Esto no solo refuerza su valor en la empresa, sino que además aumenta la productividad y el compromiso con el proyecto.

Obviar lo personal

Los trabajadores, más allá de ser profesionales, tienen sus propias preocupaciones a nivel personal. Por eso es esencial tener en cuenta los vaivenes de la vida y dar manga ancha cuando sea necesario. Si un empleado necesita salir antes para recoger a sus hijos o ajustar su jornada laboral por cualquier cuestión hay que tratar de llegar a un acuerdo mutuo que favorezca a ambas partes.

Controlar todo

Los responsables que son muy controladores también provocan problemas. Ya sea mostrando un carácter autoritario o desconfiando del equipo, lo único que generará es un mal ambiente. "Los trabajadores encontrarán que apenas hay espacio para las discusiones o comentarios, por lo que limitarán su creatividad y deseo de aprender cosas nuevas", explica el experto.

Reservarse información

La falta de transparencia es otro de los signos que representa un mal liderazgo. Lo conveniente es demostrar que todos pueden contar contigo, conocer a fondo los propósitos del proyecto y fomentar la confianza huyendo del modelo piramidal.