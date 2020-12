Las claves de Jeff Bezos para dirigir un negocio en los próximos tres años

El dueño de Amazon es, sin duda, una de las personas más influyentes del mundo. Más allá de ser la persona más rica del planeta, Jeff Bezos es un ejemplo a seguir para muchos por su liderazgo y su éxito rotundo en los negocios y es por eso que, quizás, es importante tener en cuenta los consejos y recomendaciones que, según él, hay que seguir para conseguir aumentar la productividad o para tomar buenas decisiones.

Bezos es una persona muy dada a recomendar estrategias y tácticas a través de entrevistas, pero no le basta con eso. Ahora cualquier usuario puede contactar con el magnate si lo desea a través de un correo electrónico, en el que puede exponer quejas o dudas sobre sus productos y, también, asuntos más generales que puedan servir para el desarrollo profesional de cualquier persona. Aunque, si la cuestión va sobre conseguir el éxito en un nuevo negocio, Bezos ya ha dado unas pautas en su último libro, 'Crea y divaga: Vida y reflexiones de Jeff Bezos'.

Se debe, en primer lugar, diferenciar entre las decisiones irreversibles y reversibles, es decir, distinguir aquellas decisiones que aún tienen una posible solución de otras que no. Además, es importante que los dirigentes estén enfocados en el futuro. "Ahora mismo, estoy trabajando en asuntos que se llevarán acabo en un trimestre que probablemente será en 2023, y eso es lo que debes hacer. Tienes que pensar en dos o tres años por delante", afirma Bezos según recoge Fast Company.

En el caso de las irreversibles, denominadas por Bezos como puertas de una sola dirección, tienen que tomarse "de forma lenta y cuidadosa". "Muchas veces me encuentro en Amazon actuando como director ejecutivo de ralentización: quiero ver esa decisión analizada de otras diecisiete formas diferentes, porque tiene graves consecuencias y es irreversible", revela Bezos. No obstante, según el magnate estas decisiones no son las mayoritarias, aunque hay que tener muy en cuenta que un error grave es decidir sobre ellas de la misma forma que con las irreversibles.

Cuando hay que tomar una decisión, debe preguntarse: "¿Es una puerta de un sentido (decisión irreversible) o una puerta de dos sentidos (decisión reversible)?" Si es una puerta de dos vías, tome la decisión con un equipo pequeño o incluso con una persona de alto criterio, aconseja. Otro de los elementos clave en el proceso de toma de decisiones es enseñar los empleados a pactar en los desacuerdos y las decisiones para que estas lleguen lo más rápido posible a los más experimentados de la compañía.

A todo esto, el dueño de Amazon también señala que es mejor tomar pocas decisiones cada día, pero bien meditadas: "Tres buenas decisiones al día es suficiente, y deben ser de tan alta calidad como sea posible", agrega.