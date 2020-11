Por qué escribir tu propio libro es el camino más corto hacia el éxito.

"Hay más de 200.000 libros de estrategia en Amazon Books y solo 400 sobre apendicitis. ¿Por qué? Me atrevo a pensar que cuando hay tantos libros sobre un tema, significa que ese tema no está nada claro". Así expone Miquel Lladó, profesor de Dirección Estratégica y Liderazgo en IESE Business School, uno de los grandes problemas del mundo actual: la carencia de referentes inequívocos a la hora de definir nuestra actitud hacia la vida o los negocios. El 'coaching', como la mayoría de las disciplinas limítrofes con la psicología, está demasiado condicionada por la subjetividad. Sin embargo, asumiendo este sesgo, Lladó sugiere que la mejor estrategia hacia el éxito es la que uno mismo crea. Por eso, recomienda escribir un libro para plasmarla. Y predica con el ejemplo.

"Así, considero que el mejor libro de estrategia es el de cada uno. El propio. El que ya podemos escribir. Todos vamos sumando experiencias, decisiones, aciertos, aprendizajes", escribe, a modo de carta de presentación, en el prólogo de 'Enamorarse del futuro (va de escribirlo, no de leerlo)', publicado por Plataforma Editorial y disponible en Amazon desde 7,59 euros. En él, narra sus experiencias personales y profesionales a lo largo de su dilatada trayectoria profesional: tras ser CEO de Bimbo-Sara Lee Bakery Group, vicepresidente de Nuevos Negocios de PepsiCo/Frito-Lay España o consultor de KPMG, Lladó dio el salto a la enseñanza hace más de una década.

Pero cuando hablamos de estrategia, el proceso de aprendizaje no es estrictamente académico. "Me explican distintas teorías. Me ofrecen esquemas. Luego... que si el pasado es lo importante, que si lo importante es el presente, que si lo es el futuro, que si la estrategia ya no se puede planificar, que si es emergente, que si va de arriba abajo pero también de abajo arriba", apunta Lladó, que reconoce que su labor es más parecida a un tutelaje o 'mentoring' que a la enseñanza reglada. Y cita a Sócrates: "No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar".

Beneficios económicos... y para tu salud

Por eso, escribir un libro es más un ejercicio de catarsis autorreflexiva que un modo de enseñar nada a los demás: las ideas, los mensajes que contiene son fruto de una estrategia íntima y personal que hemos diseñado para nosotros mismos, aunque a veces ni siquiera seamos conscientes de ello. "Este es el libro que escribiría para mí. Un libro en el que encontrar aquellos aprendizajes más relevantes, aquellas reflexiones que más me han impactado, que más me han influido. En definitiva, aquellas ideas que más me han ayudado en mi vida".

Además, escribir tu propio libro de no ficción supone múltiples beneficios, desde los ingresos que puedas recibir en plataformas como Amazon, hasta una salud de hierro: diferentes estudios han demostrado que escribir mejora nuestra memoria a largo plazo, nos pone de buen humor, potencia nuestra capacidad comunicativa, favorece el pensamiento ordenado, fortalece la autodisciplina, aumenta la creatividad, desarrolla nuestra empatía...

Y, por supuesto, puede llegar a ayudar a los demás. Para Lladó, escribir un libro también puede servir como fuente de inspiración: "Me gustaría que este libro pudiese inspirar a líderes actuales y futuros para que creyeran en su propia manera de ver la estrategia, porque somos nosotros los que estamos en la mejor posición para definirla. Somos nosotros los que nos conocemos mejor, nuestro momento, el de nuestra gente, nadie más".