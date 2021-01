Quién me paga si cojo una baja laboral mientras estoy en un ERTE parcial

Los ERTE siguen suscitando preguntas de todo tipo entre sus afectados, especialmente porque dependiendo de cada mecanismo existen particularidades casi infinitas: no es lo mismo un ERTE parcial que la suspensión total del contrato de trabajo. De hecho, ni siquiera los pagadores son los mismos en estos dos casos. Por eso, hay quien se pregunta: ¿quién paga si uno se coge una baja laboral mientras está en un ERTE parcial? Resolvemos estas y otras cuestiones en el Consultorio Laboral de 'La Información'.

1. Cogerse una baja estando en un ERTE parcial

PREGUNTA: Mi empresa me ha sacado del ERTE y trabajo 27 horas semanales, pero yo ahora he cogido la baja médica por implantes dentales. ¿Cómo afecta esto al ERTE?

1. Cogerse una baja estando en un ERTE parcial Pixabay

RESPUESTA: Cuando se produce una baja durante un ERTE parcial, como en tu caso, la empresa abona la prestación por incapacidad temporal de la parte correspondiente a la jornada de trabajo a tiempo parcial y el SEPE se hace cargo de la parte correspondiente al desempleo, igual que sucedería en situación de pluriempleo. Y, en efecto, en caso de implantes dentales te corresponden legalmente 4 días de baja.

2. Trabajar fines de semana sin cobrar más

PREGUNTA: Mi empresa me hace trabajar en fines de semana y festivos sin compensarlo económicamente ni con descansos. También se niega a decirme en qué convenio estoy para consultar si es legal o no. ¿Qué puedo hacer?

2. Trabajar fines de semana sin cobrar más Samuel Martínez R.

RESPUESTA: Por partes. Existen contratos con turnos de trabajo de lunes a domingo. Esto significa que, por su actividad particular, se entiende que el trabajo tiene que desarrollarse también en fines de semana. En cuanto a los festivos, te corresponden 14 días al año como mínimo según el Estatuto de los Trabajadores, independientemente de que trabajes en fines de semana o no. Para saber si tu jornada laboral es de lunes a domingo o tu convenio, lo más sencillo es mirarlo en el contrato que firmaste. Si aún así tienes dudas, pregunta a tus compañeros o dirígete a la Seguridad Social.

3. Requisitos para acceder a un crédito ICO

PREGUNTA: Pedí en crédito al banco antes de la crisis del coronavirus para abrir un bar. En junio, empecé a operar, pero ahora no me da parar pagar los gastos y tengo problemas para acceder a un crédito ICO por haberlo abierto en pandemia. ¿Qué puedo hacer?

3. Requisitos para acceder a un crédito ICO Europa Press

RESPUESTA: Teóricamente, entre los requisitos para acceder a un crédito ICO no se encuentra la fecha de constitución de la empresa o de apertura. Siempre y cuando no te encuentres en situación de morosidad o en procedimiento de insolvencia, podrás solicitarlo. Sin embargo una de las condiciones es no utilizar ese crédito para refinanciar otro crédito anterior en la misma entidad financiera. Deberías hablar con tu banco habitual o buscar otro nuevo.

4. Qué significa que el SEPE me comunique un 'cobro indebido'

PREGUNTA: En la nómina del SEPE del mes de diciembre del 2020 (la cual no he percibido) me pone que tengo cobros indebidos cuando no es así. ¿Qué puedo hacer?

4. Qué significa que el SEPE me comunique un 'cobro indebido' Sepe

RESPUESTA: Solo hay dos opciones: o bien la empresa te ha sacado de la situación de ERTE sin comunicártelo y el SEPE está reajustando las cantidades que has percibido, o bien se trata de un error. Cabe recordar que desde el pasado agosto el SEPE lleva informando de que en muchos casos el concepto de "cobro indebido" que aparece en su web se debe a un fallo técnico. Intenta consultar con el SEPE o la empresa lo antes posible.

5. Retrasos en el cobro de la nómina del SEPE

PREGUNTA: Estoy en ERTE desde el mes de marzo, he cobrado durante este tiempo con normalidad, pero el mes de noviembre no. Me meto en la página del SEPE y resulta que me han dado de baja desde el 31 de octubre, cuando eso no es así. ¿Qué puedo hacer?

5. Retrasos en el cobro de la nómina del SEPE EFE

RESPUESTA: Se puede deber a varias causas. Por un lado, puede que se trate de un error y que sea un simple retraso. Sin embargo, un problema común que afecta a miles de trabajadores en situación de ERTE es el trámite burocrático extra que introdujo el Gobierno en la última prórroga: si tu empresa no ha solicitado expresamente esa prórroga antes del 31 de octubre, puede que te hayan dado de baja. La mejor manera de solucionar tu situación es hablar con el SEPE.