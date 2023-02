Cómo informar de irregularidades en el trabajo de forma anónima

Aunque no debería suceder, hay ciertas empresas y lugares de trabajo en los que se cometen irregularidades de diferentes tipos. Bien sea porque no se cumplen las normas o lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, bien porque las condiciones laborales no sean las adecuadas o bien por cualquier otro motivo que pueda ser causa de infracción; hay situaciones que constituyen irregularidades susceptibles de ser denunciadas ante el Ministerio de Trabajo.

Tal y como informa el propio ministerio, toda persona que tenga en su conocimiento o conozca hechos que "pudieran constituir infracción en materias competencia de la ITSS (de ámbito laboral, de seguridad y salud laboral, de seguridad social o de empleo, entre otras) puede reclamar los servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social" para que se investiguen estas irregularidades y se tomen medidas para corregirlas o solucionarlas.

Para informar a la ITSS sobre estas irregularidades, los ciudadanos disponen de dos opciones diversas. Una es la denuncia formal, que no podrá ser anónima en ningún caso. Otra es la posibilidad de comunicar algún tipo de infracción que se conozca sin facilitar los datos personales a través del Buzón de la ITSS, creado para luchar con el fraude laboral y poner en alerta a la Inspección de Trabajo desde el anonimato.

Cómo usar el Buzón de la Inspección de Trabajo

Este buzón pretende "hacer frente a las situaciones injustas sufridas por trabajadores y trabajadoras, ofreciendo la posibilidad de comunicar, desde el anonimato, las situaciones de abuso laboral a las que puedan estar sometidos", informa el Ministerio de Trabajo.

Para usar este buzón, una página web que dejamos disponible en este enlace, simplemente habrá que entrar, rellenar los campos obligatorios y describir de manera breve la irregularidad o infracción de la que se tiene conocimiento. A partir de este momento, la Inspección de Trabajo analizará la información recibida y, si considera que es necesario al ser constitutiva de infracción o fraude, pondrá en marcha los mecanismos de inspección a disposición para resolver la situación lo antes posible.

La principal característica de este buzón es, por supuesto, el anonimato, que facilita la puesta en marcha de este mecanismo de control del trabajo sin que el trabajador o trabajadora ponga en riesgo su puesto laboral. La desventaja, por otro lado, es que los 'denunciantes anónimos' no podrán en ningún momento hacer un seguimiento de las actuaciones que los inspectores hayan decidido poner en marcha.

Qué son las infracciones o conductas fraudulentas en el trabajo

A través de este buzón, cualquier ciudadano puede notificar infracciones y conductas fraudulentas. ¿Qué considera el Ministerio acciones irregulares, infracciones o fraudes en el ámbito laboral?

Pues las acciones y omisiones de los sujetos responsables, entendidos como las personas físicas o jurídicas empleadoras o las comunidades de bienes, según lo tipificado y también sancionado en las normas laborales. Por ejemplo, retrasos en los salarios, incumplimientos de contratos o en los días de vacaciones y de descanso, en caso de accidentes laborales o de cumplimiento de la normativa en cuanto a exposición del trabajador a agentes nocivos y peligrosos... Pueden ser de muy diversa índole.

Las infracciones pueden calificarse como leves, graves y muy graves, según el tipo de hecho, y es la Inspección de Trabajo la encargada de proponer la sanción siguiendo el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social.