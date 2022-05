Así es como esta joven obtuvo su trabajo en Amazon: superó ocho entrevistas

Encontrar un empleo no es una tarea sencilla para los jóvenes de hoy en día. Un gran parte de ellos tiene que enfrentarse a un mercado laboral que exige una gran preparación y una amplia experiencia en el sector deseado para poder ser considerados para el puesto de trabajo. Una vez son seleccionados para la vacante, comienza uno proceso de selección que puede ser complejo y extenso en la mayoría de los casos.

Este el caso de Tara Larsen, una profesional que tuvo que superar ocho entrevistas antes de ser elegida como asistente de dirección en Amazon. En una entrevista para Insider, la joven ha explicado cómo se desarrolló toda esta fase y qué consejo daría a otras personas que se encuentren en una posición parecida a la que se encontraba ella hace unos años.

Cómo fue el proceso

El primer contacto que tuvo con la compañía fue a través de una conversación telefónica. "Me sorprendió recibir una llamada de un reclutador. Me presenté por lo menos a 20 puestos de asistente de dirección y solo me contestaron de uno", ha explicado la mujer. Durante este primer contacto, Larsen aprovechó para preguntarle sobre cuáles eran las aptitudes más importantes que quería validar el reclutador en la futura entrevista. En su caso, sería necesario validar sus capacidades para la corrección de textos con especial atención a la redacción y la edición de documentos legales y también estar familiarizado con las herramientas Boardvantage y DocuSign.

"Recomiendo hacer muchas preguntas sobre la vacante, ya que los reclutadores quieren contratarte porque cubrir el puesto les hace quedar bien", ha señalado la profesional. Será relevante averiguar cualquier información que no esté detallada en la oferta publicada. Estos puede facilitar a los candidatos acceder a pistas que le hagan conseguir el trabajo.

La espiral de entrevistas

Posteriormente, se lleva a cabo una entrevista individual con un asistente de dirección. De esta conversación, el profesional recomienda o rechaza al candidato. Según Larsen, esta persona selecciona "un emoji con un pulgar hacia arriba o hacia abajo en el portal del candidato". Después de este momento, comienza lo que la asistente ha definido como "la espiral de entrevistas". En su caso, este proceso se saldó con cinco encuentros de 45 minutos con el responsable de la contratación, con un asistente de dirección de otro equipo y con otros tres asesores de la compañía.

Durante esta fase, los responsables plantearon cuestiones basadas en dos o tres principios de la compañía. "Amazon utiliza estos principios para medir tu potencial éxito dentro de la cultura corporativa. Familiarízate con ellos, tenlos en mente cuando respondas a las preguntas", recomienda la asesora.

El método STAR

Este sistema de entrevistas consiste en plantear un conjunto de preguntas específicas para analizar si el candidato cuenta con dichas competencias o habilidades laborales. Por sus siglas, S.T.A.R hace referencia a Situación, Tarea, Acciones, Resultados. "Utilizar este método me ayudó a ver claramente el impacto que tuve en mis anteriores funciones, tanto cuantitativa como cualitativamente", ha explicado la profesional.

La última entrevista fue con el asistente de dirección del vicepresidente senior de Amazon. El consejo de Larsen para esta última fase pasa por demostrar que "eres el tipo de asistente que se adapta para aprender y hacer de todo, que puede ser gestor de proyectos, responsable de negocio y asistente de dirección".