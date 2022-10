Cómo redactar un perfil profesional en el CV y los datos que debes evitar añadir

Con el nuevo curso el mercado laboral suele estar más revuelto. Por un lado, las empresas buscan ampliar su plantilla después del verano, mientras que por otro, hay un mayor movimiento de empleados entre unas compañías y otras. Este es quizás uno de los mejores momentos para encontrar el puesto ideal.

Aunque hoy en día existen muchos portales de empleo que permiten trasladar la información de nuestro CV, hay un punto interesante que es recomendable poner siempre. Se trata del perfil profesional, un pequeño resumen de entre tres y cinco líneas donde el candidato pueda exponer todas sus experiencias previas, la formación realizada y las principales competencias que han desarrollado.

¿Quién debería completar esta breve biografía laboral? En muchos casos puede ser interesante para quienes no tengan una trayectoria profesional muy prolongada y quieran destacar sus mejores logros. Según apuntan en la aplicación de recursos humanos Zety, quienes no dispongan de mucha experiencia laboral pueden optar por enfocar esta introducción a los objetivos que has conseguido y cómo puedes ayudar al crecimiento de la empresa.

Tres puntos clave

Como en muchos resúmenes, este tipo de información debe estar estrcuturado en tres partes: una presentación donde la persona se describa profesionalmente, un desarrollo o cuerpo donde es posible extenderse y por último, una breve llamada a la acción, que permita al reclutador tener claro qué puedes aportar a la empresa.

Eso sí, será esencial comprimirlo y evitar sobrepasar las cinco líneas, ya que de ser más largo podrías correr el riesgo de aburrir al reclutador que lleve todo el día revisando curriculum. La presentación no debe ocupar más de una línea y es importante destacar tu nombre técnico como profesional. El resto del espacio deberías indicar las experiencias más relevantes, los años trabajados, la formación específica que desees resaltar e incluso las habilidades que pueden hacerte destacar.

Si quieres ampliar todos estos datos, no dudes en acompañar tu CV de una carta de presentación, donde podrás explayarte y profundizar en los aspectos más relevantes de tu trayectoria profesional.

¿Qué es mejor evitar añadir? Por supuesto, debes repasar bien el texto para que no haya ningún error ortográfico o gramatical e incluso que resulte demasiado genérico. Ante todo, elude detalles relacionados con tu situación laboral en caso de estar desempleado o tener poca experiencia. Además, no exageres tus habilidades y experiencias ni utilices palabras cliché como "proactivo" o "experto". Si tuviste una mala experiencia en tu anterior empresa, no lo menciones como tampoco deberías hacerlo en una entrevista, ya que resulta mejor destacar los mejores logros de tus anteriores puestos de trabajo.