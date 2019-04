Cómo y por qué usar el correo electrónico frío si eres emprendedor

Hemos hablado en contadas ocasiones de las ventajas y desventajas del uso del correo electrónico. Es una herramienta esencial para nuestro día a día. Y en el trabajo se ha impuesto como el sistema de comunicación más usado. Un sistema de comunicación interna y externa que nos roba tiempo si no sabemos gestionarlo.

Son muchas las razones por las que el mail produce respeto y en ocasiones miedo . Es un arma de doble filo que hay que saber usar y hay que hacerlo con sumo cuidado. Pero sus bondades son varias y entre ellas encontramos la posibilidad de usarlo como herramienta de marketing.

Nos referimos al correo electrónico frío. Y tú, si eres un nuevo empresario deberías prestar atención y tomar algunas notas. Porque en realidad se trata de una herramienta muy poderosa para cualquier empresario, siempre y cuando se use de manera adecuada, claro está. No debes ignorar esta opción solo porque otras tecnologías sean la panacea de la comunicación y el marketing.

Perder el miedo al frío

La verdadera razón por la que se le tiene miedo a este gran desconocido, es porque se le identifica con el bombardeo de los correos comerciales. Correos de marketing con textos terribles que llenan tu bandeja de entrada y que no puedes más que rechazar de un solo vistazo. Hay que saber diferenciarlos.

Un correo electrónico frío estelar se basa en crear una conexión (debe existir una conexión entre el contenido del mail y el destinatario). Y “eso, generalmente, significa que un enfoque de venta dura no es el camino a seguir. Concéntrate en lo que puedes ofrecerles, no en lo que pueden hacer por ti”, dice Larry Kim. Kim es el Director Ejecutivo de MobileMonkey, y en un artículo para Medium nos da las ventajas y las razones de por qué es una buena herramienta para los empresarios.

El éxito de llegada

Para asegurarte un mínimo de éxito en la recepción de tu correo electrónico frío debes tener en cuenta estos puntos a la hora de redactarlo:

· Como decíamos más arriba: enfoca el texto en lo que ofreces

· Personaliza el texto para cada destinatario

· Intenta ser convincente: agrega datos sobre tus éxitos anteriores y haz un esfuerzo por evitar frases que puedan matar tu credibilidad

¿En qué situaciones me puede venir bien usarlo?

El desarrollo de un negocio. Es una buena solución para hacerte ver y encontrar inversores o socios. “Durante las primeras etapas de mi nueva empresa lancé correos electrónicos fríos a más de 100 firmas y obtuve docenas de reuniones. No tuvieron éxito. Terminé con montones de cartas de rechazo, pero estas me llevaron al éxito”, cuenta Kim. Y añade que “primero, el rechazo me dio ideas increíbles sobre lo que estaba haciendo mal, así sobre cómo podría cambiar mi enfoque. Además, estos correos electrónicos abrieron puertas que de otra manera no hubieran estado disponibles. Pueden haber rechazado mi petición, pero respondieron”.

El proceso de reclutamiento. Es cierto que actualmente hay muchas personas que buscan empleo, pero los mejores y más brillantes no siempre están buscando activamente nuevas oportunidades.

“Eso significa que ser proactivo es un deber. Tienes que esforzarte para llegar a estos individuos, y eso normalmente implica un correo electrónico frío”, aconseja Kim.

Creación de redes profesionales. Es muy importante establecer conexiones con personas afines, profesionales que admiras y líderes de opinión.

Si hay otro empresario, profesional u otra persona que pueda aportar valor, no esperes a que te ayude de motu proprio o esperando que algún día se crucen en tu camino. “En su lugar, inicia contacto enviando un correo electrónico. Una simple invitación a un almuerzo de negocios, a una charla; puede ser una puerta de entrada a una relación profesional significativa. Todo lo que tienes que hacer es enviarlo”, aconseja Kim.