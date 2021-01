Qué pasa si no se comunica a la empresa que un 'contacto estrecho' es positivo.

En plena tercera ola y con la vacunación masiva de los españoles recién estrenada, los protocolos sanitarios en el ámbito laboral siguen siendo uno de los diques de contención más firmes a día de hoy. Incluyen medidas para la prevención de riesgos para la salud colectiva, tales como la distancia de 1,5 metros entre puestos de trabajo, el uso obligatorio de mascarillas y la desinfección constante. Sin embargo, aún existe un espacio que las empresas no pueden controlar: desde lo que hace su plantilla durante su tiempo de ocio, hasta los casos de positivo por Covid de los 'contactos estrechos' de un trabajador. En este sentido, ¿qué pasa si no se comunica a la empresa? ¿está obligado el trabajador a informar de una cuarentena por este motivo?

Para empezar por lo básico: ¿qué se considera 'contacto estrecho' cuando hablamos de Covid? Tal y como explica Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados, "se entiende por 'contacto estrecho' el contacto durante más de 15 minutos a menos de dos metros y sin protección, que se haya tenido con una persona infectada durante los dos últimos días antes de que ésta presentara síntomas o se le haya diagnosticado". Es decir, que normalmente hablamos de familiares, parejas, amigos cercanos o compañeros de trabajo con los que hemos estado sin mascarilla. Se suele dar más a menudo en el domicilio, con convivientes, o en contextos como bares o restaurantes.

Cuando una persona presenta síntomas o da positivo tras haber estado con un 'contacto estrecho', el protocolo sanitario actual prevé, en primer lugar, comunicarlo a los servicios de salud. Después, si no se presentan síntomas o son muy leves (y no se trata de una persona considerada de riesgo), se debe guardar una cuarentena de 14 días por precaución, ya que ser asintomático no impide que se pueda contagiar a los demás... Y ahora mismo cerca de la mitad de los contagios proceden de asintomáticos. Si se presentan síntomas más graves, una PCR puede confirmar si se es positivo y, en ese caso, habrá que guardar igualmente cuarentena o ser hospitalizado si es necesario.

Igual que si das positivo y no lo comunicas a la empresa

Pero pongámonos en el primer supuesto: un contacto estrecho de una persona da positivo, pero esa persona no presenta síntomas y decide no guardar cuarentena y seguir como si nada. ¿Qué pasa si el trabajador no comunica a su empresa que un 'contacto estrecho' ha dado positivo? "En el caso de que un trabajador no comunicase a su empresa que ha estado en contacto estrecho con un positivo, que le obligaría a estar en cuarentena domiciliaria, estaríamos ante dos situaciones" de distinta consideración legal, según San José.

"En la primera, que la empresa mediante los controles rutinarios descubriese que el trabajador tiene síntomas de Covid-19 y que el mismo trabajador no lo supiese. En este caso, la empresa deberá retirar al trabajador de la actividad laboral, y éste realizar la correspondiente cuarentena domiciliaria de 14 días, además informando a los trabajadores que han tenido contacto estrecho con él , sobre dicho posible positivo por síntomas y en paralelo la empresa proceder a comunicar al servicio de prevención sobre el caso o casos", apunta.

"Por el contrario, si se da el caso de que el trabajador, a sabiendas de que ha tenido contacto estrecho con un positivo, no lo comunica a la empresa, y ante el derecho a la protección de la salud del colectivo de trabajadores en situaciones de pandemia, la empresa, cuando tenga conocimiento de ello, podrá sancionarlo de empleo y sueldo por vulnerar el deber laboral de no observar las medidas de prevención de riesgos laborales que haya adoptado y comunicado la empresa a los trabajadores para el Covid-19". Es decir, que sería una situación análoga a la del trabajador que da positivo y no informa a su empresa: el derecho de no informar sobre el motivo de una baja laboral por enfermedad queda 'suspendido' frente a la defensa de otros derechos como el de la protección de la salud del resto de trabajadores en situaciones de pandemia como la actual.