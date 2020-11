Consultorio laboral: 'La Información' responde a tus dudas sobre el empleo

¿Hay trabajo más allá de un ERTE? ¿Qué derechos tiene un empleado con la nueva Ley del Teletrabajo? ¿En qué condiciones puede la empresa despedir a un trabajador? ¿Qué requisitos hay que cumplir para cobrar el subsidio por desempleo? ¿Qué habilidades son las más importantes en el CV para encontrar empleo? La crisis del coronavirus está transformando a pasos acelerados el mercado laboral y ha aflorado innumerables dudas sobre el trabajo y la búsqueda de empleo. Por eso, desde 'La Información' queremos ayudarte a resolverlas con un nuevo consultorio laboral. ¿Es tu caso?

¿Cómo puedo dejar mi pregunta en el 'Consultorio laboral'?

Puedes contactar con el consultorio laboral por varias vías:

Escríbenos a consultoriolaboral@lainformacion.com con el asunto 'Pregunta al Consultorio Laboral'. En Twitter con el hashtag #ConsultorioLaboral y mencionando a @la_informacion A través de nuestro Linkedin

¿Por qué ahora?

Desde el pasado marzo, las denuncias a la Inspección de Trabajo se han multiplicado, principalmente por cuestiones relacionadas con el coronavirus o las medidas de seguridad en la vuelta a las oficinas, por lo que sindicatos como UGT o CCOO llevan meses alertando del aumento de la precariedad de las condiciones laborales en España. Si te han cambiado la jornada laboral sin avisarte o te piden que hagas horas extra sin compensarte con una mayor retribución, queremos conocer tu caso.

Además, ya sea porque estás buscando activamente empleo o te gustaría mejorar tus condiciones en tu actual empresa, también nos interesa tu situación actual. La acelerada digitalización del empleo en los últimos meses plantea un escenario laboral inédito tras la pandemia, por lo que resulta imprescindible conocer las competencias clave que más peso empiezan a tener para las empresas, las herramientas más novedosas para impulsar tu carrera profesional o las últimas propuestas para afrontar entrevistas de trabajo a distancia.

Por último, ¿te gustaría saber cómo ser más productivo en el trabajo o conocer qué técnicas son las más efectivas para no perder tiempo en reuniones innecesarias? Queremos conocer tus inquietudes. Puede que no seas el único que no esté seguro de cómo gestionar adecuadamente su tiempo en el trabajo o de cómo dirigir equipos en los nuevos tiempos del teletrabajo. No lo dudes. Cuéntanos tu caso.