Consultorio laboral: "¿Puedo trabajar un mes y luego volver a cobrar ERTE?"

1. Qué pasa con el ERTE si ya se han reincorporado todos

PREGUNTA: ¿Está sancionada por la Inspección de Trabajo la no renuncia expresa a un ERTE por fuerza mayor aprobado vía RD 8/2020 (marzo), cuando ya se han incorporado todos los trabajadores?

RESPUESTA: Como criterio general, los ERTE por fuerza mayor se ven prorrogados automáticamente tras el RD 30/2020, de octubre, pero si la empresa no ha comunicado expresamente al SEPE antes del 20 de octubre su intención de prorrogar un ERTE se entiende como una renuncia expresa a este mecanismo.

2. Mi empresa no me paga a tiempo por falta de liquidez

PREGUNTA: Aún no he cobrado la nómina perteneciente al mes de octubre y el mes pasado la cobré el día 10. Al preguntar al empresario, me responde que carece de liquidez. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA: Según el Estatuto de los Trabajadores, el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes. La jurisprudencia señala como graves los casos de retrasos continuados en el pago de al menos 3 nóminas. Por eso, ante impagos continuados, se puede reclamar judicial o extrajudicialmente. O, directamente, solicitar al empresario la extinción del contrato y el abono de los adeudos pendientes.

3. Cobrar el paro si se revisa una incapacidad temporal

PREGUNTA: Llevo de baja médica desde 2017 y, tras 26 años trabajando, nunca me he cogido el paro. ¿Podría percibir el 100% de la prestación si un tribunal médico me quitase la incapacidad temporal?

RESPUESTA: Mientras la relación laboral con tu empresa continúe, no se pierde el tiempo cotizado. Sin embargo, si un tribunal médico reconsiderase tu situación de incapacidad, estarías obligado a reincorporarte a la empresa. Así que solo podrías percibir el paro tras un despido o extinción de contrato de mutuo acuerdo.

4. Trabajar un mes y luego volver a cobrar el ERTE

PREGUNTA: ¿Qué pasa si trabajas un mes estando de ERTE y te echan o se te acaba el contrato? ¿Vuelves al ERTE automáticamente?

RESPUESTA: Durante un ERTE, se puede trabajar en otro empleo mientras dure el expediente, pero evidentemente se deja de cobrar del SEPE (al que hay que comunicarle la nueva situación). Si se deja ese segundo empleo, se puede solicitar de nuevo la prestación al SEPE en los siguientes 15 días.

5. Derecho a pensión sin haber cotizado 15 años



PREGUNTA: Tengo 63 años y me quedan 9 meses para llegar a 15 años cotizados en la Seguridad Social. ¿Tengo derecho a alguna prestación?

RESPUESTA: En efecto, para cobrar una pensión del 50% de tu base reguladora hay que haber cotizado 15 años. Sin embargo, si no lograses llegar a esa cifra, puedes acceder a una pensión de jubilación no contributiva si tienes ingresos inferiores a 5.538,40 euros anuales. Y se puede llegar a cobrar 395,60 euros mensuales a partir de los 65 años.