¿Pueden no contratarte si das positivo por Covid justo antes de incorporarte?

Sara, 32 años, profesora de educación infantil. Ante el avance imparable de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha decidido ofrecerle un empleo público para cubrir la escasez de docentes dentro del ambicioso plan educativo de la región durante la crisis. Se trata de un mínimo de cuatro años a jornada parcial, con posibilidad de incorporarse a tiempo completo a partir de junio... y va a ganar lo mismo que en su trabajo actual por 10 horas al día en jornada partida. ¿Qué se puede responder ante una oferta así? Evidentemente, Sara acepta y deja su trabajo anterior. Sin embargo, pocos días antes de incorporarse a su nuevo puesto, cae enferma. Se hace una PCR y da positivo por coronavirus. Saltan las alarmas. ¿Qué he hecho? ¿Y si ahora no me cogen?

El caso ficticio de Sara es similar al caso real de los miles de españoles que han pensado en cambiar de empleo desde el pasado marzo: uno de los grandes lastres de la movilidad en el mercado laboral está siendo el miedo a afrontar nuevos proyectos sin una seguridad económica a medio y largo plazo. ¿Y si me cambio de empresa y ésta quiebra al mes? ¿Qué pasa si acepto un puesto con un salario mayor al que cobro actualmente y a los pocos días me aplican un ERTE porque la empresa no puede pagarme? O, peor, ¿qué ocurre si decido renunciar a mi empleo actual, caigo enfermo por Covid entre medias y termino perdiendo ambos trabajos?

En este sentido, ¿pueden no contratarte en una empresa si das positivo por coronavirus justo antes de incorporarte? "Sí, la empresa se podría negar", admite Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados, "a menos que la persona trabajadora tenga un documento o un precontrato que acredite el compromiso de su contratación. En el caso de que sí exista ese compromiso de contratación, la empresa tendrá que contratarlo, darlo de alta en la seguridad social, pero al estar afectado por el coronavirus, la empresa no podrá incorporarlo inmediatamente por prevención de riesgos laborales, por cuanto ésta tiene el deber de garantizar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de la empresa".

Como fichar a un jugador lesionado en el fútbol

Es decir, que sería un 'fichaje' de un empleado 'lesionado', si lo trasladásemos a un ámbito como el fútbol, en el que estos casos se dan muy a menudo: un jugador firma un contrato con su nuevo equipo y sufre un esguince leve de tobillo justo antes de su presentación, dos semanas de baja. ¿Qué puede el club? Nada. Tendrá que plantearle un plan de recuperación lo antes posible y, como mucho, podrá haberle realizado un reconocimiento médico antes de dar el visto bueno a su incorporación. Sin embargo, hay dos matices importantes: el Covid puede afectar al resto de la plantilla de una empresa... y (casi) nadie realiza un reconocimiento médico previo al 'fichaje' de un contable o una profesora de primaria.

Ni siquiera en tiempos de coronavirus. El gran problema es que las PCR solo se realizan gratuitamente en caso de contagio probable -cuando un conviviente da positivo, por ejemplo- o de síntomas evidentes. Por eso, siempre y cuando se haya firmado un contrato o precontrato, la empresa estará obligada a cumplir su contenido en los términos expresados: si la fecha de inicio es el 1 de enero, por ejemplo, deberá asumir que no podrá contar con ese empleado hasta que se haya recuperado por completo. En este sentido, cuando una empresa decide incorporar a un nuevo empleado, siempre debe ser consciente de que existe este riesgo. Al fin y al cabo, cualquier persona es susceptible de contagiarse de coronavirus en España en estos momentos.

Pero quizás, lo más problemático no sea este supuesto en concreto sino que existe "demasiada normativa relacionada con la Covid, con la inseguridad jurídica que eso nos genera", en opinión de San José. "Existen más de 300 normas dictadas entre todos los organismos, que van desde Reales Decretos, Instrucciones, Boletines, hasta criterios no vinculantes, formando un cuerpo legislativo tan variado y tan impreciso que muchas veces nos dificulta tomar decisiones precisas para no caer en riesgos", apunta, abriendo la puerta a posibles interpretaciones contradictorias en el caso de que una empresa decida no cumplir con una contratación prevista tras un positivo por coronavirus.