Las dos cosas en las que debes evitar gastar dinero, según Mark Zuckerberg

A pesar de su fortuna, son muchos los grandes magnates y millonarios que llevan una vida bastante normal, evitando toda clase de lujos. Por ejemplo, Steve Jobs apostaba por llevar siempre el mismo tipo de prendas de ropa, ya que le ayudaba a ganar tiempo por las mañanas y concentrarse en otros proyectos. Bill Gates, por su parte, prefiere invertir su fortuna en inmuebles, libros o grandes negocios antes que en otros lujos como coches o ropa cara.

El caso de Mark Zuckerberg es similar, puesto que a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes, prefiere llevar un estilo de vida sencillo. Según ha revelado el mismo empresario, tanto él como su familia llevan una vida humilde y austera, especialmente evitan gastar su patrimonio en productos de marca.

Ante todo trata de ser precavido con el dinero y solamente lo utiliza cuando es muy necesario. Esta es quizás la clave para mantener un gran fortuna, que se calcula en unos 117.000 millones de dólares. De hecho, según un documento oficial que dio a conocer Zuckerberg en 2013, tiene un salario simbólico de un solo dólar por su trabajo como CEO de Meta (Facebook). El resto del dinero lo obtiene de otros ingresos, como acciones o beneficios extra cuando la compañía va bien. Ahora bien, el magnate ha decidido revelar dos productos en los que nunca invierte su dinero y que además recomienda eliminar en cualquier presupuesto.

Ni coches ni ropa de marca

Tal y como indican en GQ, Zuckerberg ha decidido no invertir dinero en dos cosas. En primer lugar, la ropa de marca, ya que considera que este tipo de prendas o accesorios no son necesarios. Lo más habitual es verle con vaqueros y camisetas básicas, algo que también ha plasmado en su personaje del Metaverso. Su mentalidad se basa en que la ropa no va a durar para siempre y, por tanto, prefiere tener opciones sencillas para reemplazarlas sin gastar mucho.

La segunda cosa son los vehículos caros o modelos deportivos. Son muchos los que han visto al millonario conducir por Silicon Valley con un modelo Acura TSX en negro, que tiene un valor de unos 30.000 dólares. En su opinión, es una opción segura y cómoda, además de permitirle camuflarse y evitar ser ostentoso. Según CNBC también cuenta con un Volkswagen GTI que tiene un precio similar al anterior.