Las cinco cosas que debes hacer todos los días para ser feliz, según Bill Gates

La felicidad es un estado anímico que todas las personas persiguen a lo largo de su vida. En ocasiones, para un gran número de ciudadanos, lograr esta sensación no es una tarea sencilla. Los problemas de salud mental derivados de la pandemia han crecido notablemente en los últimos meses y una parte de la población requiere de servicios sanitarios especiales para salir del punto de desánimo en el que se encuentran. Ante cualquier problema grave, lo más recomendable es acudir a los profesionales de la materia en cuestión, tanto psicólogos como psiquiatras, para que estos analicen su situación particular y le prescriban o recomienden una terapia a seguir.

Sobre la salud mental también se ha pronunciado uno de los hombres más reconocidos a nivel mundial, Bill Gates. Para un gran número de personas, el empresario estadounidense es una especie de gurú y sus lecciones y recomendaciones son respaldadas por la mayoría de sus seguidores. Durante una conversación en el foro Reddit, el fundador de Microsoft contestó a una pregunta sobre si era feliz. "¡Sí! Cuando tenía 30 años, no creía que la gente de 60 años fuera muy inteligente o se divirtiera mucho. Ahora he tenido la revelación opuesta", respondió el empresario.

Las claves de la felicidad

Para Bill Gates la felicidad o lo que nos proporciona esta sensación evoluciona con los años. Este anímico es consecuencia de unos condicionantes que cambian según se entra en etapas distintas de la vida: "Cuando tenía entre 20 y 30 años, era un fanático del software. No tomaba vacaciones ni fines de semana libres y no me interesaba casarme". Sin embargo, ahora tiene la capacidad de disfrutar los frutos de su trabajo y sus elecciones.

Aunque un gran número de ciudadanos puede considerar que esta felicidad está relacionada con dinero que dispone el multimillonario, el magnate ha compartido con sus seguidores cinco cosas simples que cualquiera puede hacer y que no dependen de los ceros que tengan en la cuenta bancaria. El primer consejo es mantener los compromisos. Es importante que cuando decidamos hacer algo, nuestra intención se mantenga pese a los pensamientos intrusivos, como si estoy haciendo lo correcto. "¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Lo que más importa?", destaca Gates.

La segunda clave que tenemos que tener en cuenta es la generosidad. La práctica de esta acción trae para la persona que toma la iniciativa una sensación de satisfacción y bienestar. Uno de los elementos necesarios para alcanzar la facilidad. En tercer lugar, la salud física. Tener un cuerpo sano puede colaborar en nuestra tarea de estar mentalmente bien. Esto no supone renunciar a caprichos o vicios, sino trabajar por tener una mejor condición física. No es necesario estar dos horas en el gimnasio, las sesiones cortas de activad pueden marcar una gran diferencia.

Otro de los consejos es reservar tiempo de nuestro día a día para familiares y amigos. Aunque el trabajo tienda a absorber y consumir nuestras horas, debemos tratar de pasar tiempo con aquellos que nos hacen sentir felices para lograr un equilibrio. Por último, dormir bien es otra de las cosas que debemos hacer para estar bien anímicamente. En varias ocasiones, el empresario ha reconocido que uno de los grandes errores que ha tomado en su vida ha sido no darle el tiempo necesario a sus espacios para el sueño.