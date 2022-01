El creativo y exitoso negocio de una joven CEO de 15 años: diseña velas

Kandles by Kierra

Para tener una buena idea de negocio no hace falta haber estudiado una carrera de administración de empresas o acudir a una escuela de negocios. Hay quienes llevan el emprendimiento en la sangre mucho antes de tener acceso a la universidad. Son muchos los jóvenes que prueban suerte con pequeños negocios, incluso antes de ser mayores de edad. Uno de los casos más llamativos es el de la joven Isabella Barret, que con solo 15 años ha creado más de tres empresas millonarias y gana hasta 129.000 euros casa mes.

Kierra Perkins tiene tan solo 15 años pero ha conseguido lanzar un exitoso negocio de velas aromáticas que ella misma diseña. Su idea nació de un regalo que hizo a su padre por el Día del Padre y se divirtió tanto que comenzó a crear más productos personalizados. "Me divertía tanto haciendo velas que le dije a mi madre que quería iniciar mi propio negocio llamado Kandles By Kierra', explica la joven en su página web.

Ahora es la CEO de este proyecto personal envía sus productos a cientos de lugares en el mundo mientras sigue estudiando en el instituto y realiza sus actividades extraescolares. Además, anima a otros jóvenes como ella a dejar volar su imaginación y convertirse en empresarios. Su propio lema es que "una mente joven y creativa puede hacer crecer un negocio y no tienes que esperar hasta que seas un adulto para alcanzar tus metas".

Naturales y veganas

En el corazón de Nashville (Estados Unidos) se encuentra esta joven emprendedora que comenzó con la idea del negocio cuando tenía 11 años. Para poder crear el regalo de su padre empezó a ver vídeos en internet sobre cómo hacer velas y decidió que una opción muy curiosa sería un vaso con leche y galletas de chocolate pero con cera. Su madre, que estaba muy orgullosa de la creación hizo una foto la publicó en su Facebook. La acogida fue tal que vio un gran potencial en este proyecto. "Mis velas están hechas con cera de soja natural y tengo muchos diseños", relata la joven. Desde batidos de fresas o capuchino con canela hasta una explosión de lavanda que ideó durante el confinamiento, ya que pensó que muchas personas necesitaría relajarse en esa situación.

Ahora, vende sus productos a través de su web y en un pequeño stand en el centro comercial de su ciudad. Además, la aparición en medios de comunicación y en programas de televisión también le han dado mucha fama. De hecho, su aparición en The Ellen DeGeneres Show le dio gran fama y recibió una donación de más de 25.000 dólares por parte de una empresa de finanzas personales para que continuase emprendiendo.

Según señala Perkins, uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado es la gestión del tiempo, ya que continúa acudiendo a clase y participa en varios equipos deportivos. Su popularidad también se extiende a otros ámbitos, ya que colabora con algunas empresas de forma habitual y en varias ocasiones le han pedido dar charlas motivacionales. En 2019 recibió el premio de Entrepreneur On The Rise y fue nominada al premio 'Hija Distinguida' en la gala Woman Who Rock Nashville