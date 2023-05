¿Cuáles son los trabajos con más salidas laborales en 2023?

¿Quién no ha tenido dudas alguna vez sobre su vida laboral? Son muchas las personas que están en búsqueda activa de empleo o quieren mejorar sus oportunidades. Y es que consolidarse en una empresa no es precisamente una tarea sencilla, sobre todo, si el salario que se recibe cada mes no es el deseado. De ahí que haya quienes se pregunten cuáles son los trabajos con más salidas profesionales en 2023, más rentables y mejor pagados. Parece estar claro que los desarrolladores de software se colocan en el primer puesto, pero estos no son los únicos. LinkedIn ha publicado una lista con los 25 empleos que están en auge para 2023, tras haber crecido en los últimos cinco años.

La tecnología está cada vez más presente en el día a día, por lo que no resulta extraño que los trabajos relacionados con esta ciencia sean algunos de los más demandados. Por ello, la lista de profesiones de LinkedIn es de vital importancia para quienes busquen un nicho de mercado en el que especializarse.

Para la editora de LinkedIn Noticias en España, Marina Valero, el panorama laboral requiere perfiles con la capacidad de adaptarse a los cambios. Así, indica que las profesiones relacionadas con la ciberseguridad, especialistas en ventas y ejecutivos de cuentas están en el top tres de las que tienen más salidas laborales. De esta forma, los trabajadores deben “centrar sus esfuerzos en adquirir nuevos conocimientos y habilidades relacionadas con estos puestos”.

Las profesiones con más ofertas de trabajo en 2023

El mercado de trabajo necesita perfiles ágiles que tengan la capacidad de adaptarse “a las necesidades cambiantes y a las situaciones de incertidumbre”, de acuerdo con Valero. Por ello, el litado de las 25 profesiones con más salidas laborales de LinkedIn contempla los puestos de trabajo que se adaptan a esos requisitos y cuáles son los más solicitados por las empresas en 2023:

Especialista en ventas

Ejecutivo/a de cuentas

Analista de ciberseguridad

Responsable de crecimiento

Consultor/a de sostenibilidad

Responsable de desarrollo de negocio

Experto/a logístico

Responsable de relaciones con el cliente

Ingeniero/a de confiabilidad de sitio

Ingeniero/a de inteligencia artificial

Ingeniero/a de soluciones

Ingeniero/a de sistemas en la nube

Ingeniero/a de datos

Analista de banca de inversión

Responsable de ensayos clínicos

Experto/a en cadena de suministro

Ingeniero/a de ciberseguridad

Consultor/a de ingeniería de software

Director/a de ingeniería

Desarrollador/a de back-end

Investigador/a de experiencia de usuario

DevOps Engineer

Delivery Manager

Ingeniero/a de plataforma

Responsable de marketing en redes sociales

Los cinco trabajos mejor pagados

El panorama laboral está en continuo cambio y prueba de ello es el aumento de la demanda de empleos híbridos, en los que se trabaja tanto en remoto como presencial, y la exigencia de una mayor flexibilidad. A ello se une la incertidumbre socioeconómica y, en especial, la consolidación de los que se han convertido en los cinco trabajos mejor pagados en 2023, y que requieren perfiles más cualificados, con el objetivo de aumentar sus ventas: