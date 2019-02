Cuánto dinero necesitas para montar una empresa (no es tanto como piensas)

Es una idea que te lleva rondando la cabeza mucho tiempo. Tiempo que has dedicado a investigar y desarrollar el proyecto. La viabilidad se hace cada vez más real. Pero son muchas las incógnitas que te frenan para despegar tu flamante proyecto empresarial.

Hay que empezar desde abajo. Los cimientos debes ser lo bastante sólidos para soportar un arranque con éxito. Por eso debes saber lo que es verdaderamente importante a la hora de montar un negocio. Debes ser bueno en el sector de la 'startup' que pretendes montar. Debes ser sensato. No dar por hecho tus habilidades, vales más de lo que crees. La seguridad por encima de todo. Como ya te contábamos hace unos meses en este artículo.

También habrás estudiado el sector en el que vas a integrar tu nueva empresa. Como ya te dijimos, dependiendo del sector podrás tener más o menos suerte. La salud, los servicios financieros y los de consumo, abanderan una larga lista de sectores en alza dentro de la cual podría ocupar un lugar tu 'startup'.

Pero no sentirás que puedes ponerlo en marcha hasta que no sepas cuánto dinero necesitas para hacerlo. Entiendes que es mucho. Puede ser la causa de que lo abandones. Pero, ¿realmente necesitarás tanto dinero como crees?

Tu nuevo negocio por un libro

Inc. acaba de publicar un libro. El libro lo ha escrito la editora de la publicación en cuestión Maria Aspan. El libro se llama 'Startup Money Made Easy: The Inc. Guide to Every Financial Question About Starting, Running, and Growing Your Business' y en él, Aspan brinda consejos prácticos, junto con muchos ejemplos, de cómo los empresarios exitosos manejan su dinero. En un artículo recogen las ideas más importantes del tomo.

Hay una cosa que Aspan deja muy clara en su libro: "¿Cuánto dinero necesitas para lanzar tu 'startup'? La buena noticia: probablemente no tanto como crees. Hace diez años, el costo promedio de comenzar una pequeña empresa era de 31.150 dólares, según un estudio. Pero eso parece ridículamente grande hoy en día. Muy a menudo escuchamos a fundadores de compañías de rápido crecimiento que comenzaron sus negocios por cientos, no miles, de dólares”.

De hecho, "hoy en día, un empresario inteligente con un sitio web puede comenzar a hacer en seis meses lo que estábamos haciendo hace un tiempo después de seis años", asegura Bert Jacobs, cofundador de la compañía de ropa Life Is Good en el libro.

Los avances tecnológicos: la mejor herramienta

El rápido avance de la tecnología está reduciendo muchos costos iniciales. De hecho, la misma Aspan, en un artículo para la misma publicación en 2016, ya hablaba de esta puesta en marcha de un nuevo negocio, mucho más sencilla gracias a las nuevas tecnologías.

Los sitios web, la facturación, el procesamiento de pagos, la computación en la nube, las comunicaciones, la financiación... Todo se ha simplificado gracias a Squarespace, Slack, Kickstarter, Dropbox, la omnipresente división de servicios web de Amazon y PayPal. "En los últimos diez años, estos bloques de construcción han reducido en gran medida el tiempo y el costo necesarios para iniciar un negocio, especialmente los de alta tecnología", decía en su artículo.

Las fluctuación de la inversión y sus factores

Con los años, el coste de comenzar un negocio se ha reducido por miles. Pero dependiendo de los diferentes factores, el arranque puede ser más o menos costoso. Por ejemplo, los negocios basados en productos tienden a ser más caros de lanzar. Y debes recordar que también tendrás que dedicar tiempo a vender el producto y a comercializarlo, importante para que consigas clientes interesados en su compra.

Sin embargo, los negocios basados en servicios son, en muchos sentidos, mucho más fáciles y más económicos de arrancar, especialmente si ya tienes experiencia y contactos en la industria. “Puedes comenzar a vender tus servicios por tu cuenta a personas y empresas que puedan estar familiarizadas contigo y tu trabajo. No necesariamente tienes que gastar dinero en espacio de oficina. E, idealmente, no tienes que dedicar tanto tiempo a la comercialización de tus servicios”, apunta Aspan.

Otros factores que determinarán cuánto dinero necesitarás para lanzar tu negocio incluyen: “la cantidad de personas que necesitas; dónde (el espacio) estás comenzando tu negocio y cuánto necesitas; la rapidez con la que necesitas llevar tu producto o servicio al mercado; y, finalmente, cuánto tiempo puedes permitirte vivir sin un salario”, acaba enumerando Aspan.

Estos son los factores a tener en cuenta a la hora de hacer cuentas de cara al lanzamiento de tu tan ambicionado nuevo negocio. Una vez tengas en cuenta cada uno de estos factores, solo tienes que sumar. En comparación con una década atrás, seguramente ahorres mucho más dinero del que esperabas en su lanzamiento.