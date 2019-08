Cuatro formas de desconectar del trabajo durante estas vacaciones, según LinkedIn

Cuando se acercan las vacaciones, buena parte de los españoles empiezan a sufrir síndrome prevacacional: ansiedad, insomnio, dolor de estómago, estrés, desgana... Los síntomas son bastante evidentes y suelen presentarse en los días previos a marcharse a Benidorm o a Cancún, mientras que la causa más frecuente es el trabajo y la sensación de vértigo por dejar proyectos a medias o clientes colgados durante semanas. Pero hay fórmulas, como saber delegar, que permiten dejar atado todo en la oficina y poder irse tranquilo de vacaciones.

También es importante encontrar cómo relajarse en vacaciones y una de las últimas propuestas es no hacer absolutamente nada como fuente de felicidad en vacaciones. Eso es exactamente lo que proponen en Países Bajos, donde la conocida como técnica Niksen gana cada vez más adeptos. Su propuesta es simple: la mejor manera de reducir el estrés asociado al trabajo o las coyunturas de la vida privada es no hacer absolutamente nada. El problema es que el miedo al aburrimiento también nos hace estar activos. E, incluso, trabajar en períodos vacacionales.

En este sentido, un estudio de LinkedIn confirma que casi dos tercios de los españoles admite haber comprobado cómo va todo mientras estaban fuera y seguir trabajando en remoto a pesar de estar de vacaciones. De hecho, el 82% de los encuestados que pertenecían a la Generación Z afirmaba mandar emails o atender llamadas cuando están fuera de la oficina. Por eso, para evitar todas estas malas prácticas, LinkedIn comparte cuatro formas de asegurarte el descanso cuando te vayas de vacaciones en lo que queda de verano.

1. Pídele ayuda a tu compañero de trabajo

"Tus compañeros están ahí para ayudarte, para eso está un equipo. Si tu grupo de trabajo no está estructurado para tener personal de apoyo integrado, habla con un compañero para que os podáis cubrir mutuamente cuando llegue el momento de desconectar", apuntan desde LinkedIn.

2. Organiza, organiza y organiza:

"Planéalo todo con antelación y habla con tu jefe sobre el momento idóneo para irte de vacaciones. Prepara el terreno con el suficiente tiempo para avisar de que te vas de vacaciones y asegúrate de que planificas los proyectos importantes y los cronogramas durante tu tiempo fuera. No des lugar a entrar en pánico el día antes de las vacaciones", recomiendan.

3. Aguanta el impulso de pulsar enviar

"Probablemente tengas acceso a tu bandeja de entrada en cualquier sitio del mundo, pero conciénciate para no intervenir cuando estés fuera. Puesto que ya has avisado a tu equipo con antelación, sé consciente de que ya conocen todos tus proyectos y son capaces de tomar decisiones. De hecho, mandar un simple correo electrónico les puede suponer más trabajo. No necesitas borrar la app de Outlook, pero baraja la posibilidad de desactivar las notificaciones para que no te suene el móvil cada vez que te llegue un correo", sostienen.

4. Acorta tus vacaciones

En un caso extremo, "si de verdad no puedes desconectar durante mucho tiempo este verano, es preferible que acortes tus vacaciones y las disfrutes de verdad. Así podrás aprovechar los días de vacaciones restantes para cuando las necesites en un futuro", concluyen.