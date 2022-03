Existen cuatro tipos de jefes, pero solo uno será el más exitoso en su empresa

Existen grandes líderes en empresas que han sabido adaptarse a las nuevas tendencias y a los modelos de negocio para conseguir mantenerse en lo alto de la ola. Estos cambios también se ha reflejado en el modo de relacionarse con los empleados y en las formas en las que dirigir los organismos. Las relaciones laborales de principios del siglo XXI ya no son las que se tienen actualmente.

Gartner, una empresa de asesoría global, ha elaborado un estudio en el que han participado 5.000 gerentes de todo el mundo, con diferentes funciones y modelos de trabajo. Los resultados, a los que CNBC ha tenido acceso, reflejan que actualmente existen cuatro tipos de jefes: los directores profesores, los gerentes "always on", los animadores y los conectores.

Las características de cada jefe

En primer lugar, los directores-profesores son los que quieren educar y enseñar a sus trabajadores basándose en sus propios conocimientos y experiencias. Este tipo de personas logra crecer en la empresa, generalmente, por el conocimiento de la misma, más que por sus habilidades dentro de ella. Si en tu trabajo has escuchado algo como "yo lo hice de esta manera y, por lo tanto, tú también deberías hacerlo", estás ante un jefe de este tipo.

El segundo ejemplo es el de los gerentes "Always On". Este tipo de jefes están siempre controlando y monitorizando lo que están haciendo sus empleados. No se les pasa ni una. Defienden una comunicación constante entre los trabajadores y los directivos para corregir los errores o posibles malentendidos. "Sus intenciones son buenas" aseguran.

El tercer caso es de los directores-animadores. Animadores porque están constantemente profiriendo comentarios positivos y alabanzas sobre el trabajo de sus empleados. Según el informe, son "accesibles y solidarios", pero "no son tan proactivos como los otros tipos de gerentes cuando se trata de desarrollar las habilidades de sus empleados".

Por último, los jefes conectores, cuyo objetivo es lograr una retroalimentación en su área de especialización y conseguir que los empleados de su empresa conecten con los de otros equipos o la organización para que estén "mejor preparados para abordar necesidades específicas".

Los mejores jefes

Después de haber analizado los datos de todos los empresarios y tipos de trabajo, la asesoría ha concluido que los mejores jefes son los denominados como conectores. Este grupo de líderes representa el 25% de los encuestados y, según los resultados, son los mejores para "respaldar el desarrollo profesional de sus empleados, incluida la eficiencia y la preparación de habilidades".

El informe señala que los directores-profesores tienen problemas para actualizarse y cambiar los modelos productivos, por temor a salirse de lo aprendido. Esto puede provocar problemas por la falta de innovación y de creatividad. Por su parte, los gerentes-animadores y su enfoque de "aprender haciendo" pueden causar estrés, reducir la seguridad psicológica y aumentar el agotamiento de los empleados. Por último, en el caso de los directores "Always On", el problema reside en que estos sumen conocer qué es lo mejor cuando para su empresa y "en muchos casos no es así".