La decisión que hubiese hecho a Gates el doble de rico que Musk y Bezos a la vez

¿Y si Bill Gates no hubiera vendido nunca en la historia sus acciones de Microsoft? Es quizá una de las preguntas que más ronde en la cabeza del protagonista de esta historia. A pesar de que en la actualidad es Elon Musk, el CEO de Tesla, la persona más rica del mundo con 288.000 millones de dólares, este ránking podría estar coronado por el magnate de Microsoft. Según se detalla en un informe de Bloomberg, Bill Gates podría haber terminado siendo más rico que Elon Musk y Jeff Bezos juntos, o dos veces más rico que Elon Musk si no hubiera vendido una parte de las acciones de Microsoft Corporation.

El portal de noticias económicas estadounidense detalla que las 2.060 acciones con las que Bill Gates contaba en el año 1998 estarían valoradas en 693.000 millones de dólares. En este sentido, el fabricante del software que ha revolucionado tecnológicamente el siglo XXI habría superado el patrimonio neto de Elon Musk y Jeff Bezos juntos. Gates contaba con la gran mayoría de sus acciones de Microsoft antes de dejar la junta de la empresa el pasado año 2020. Además, el camino que ha emprendido Bill Gates ha marcado un punto de inflexión filantrópico respecto al resto de multimillonarios.

Mientras que Musk, Bezos y Branson se han decidido por competir en la carrera espacial en manos de empresas privadas, Bill Gates se ha enfocado en el futuro del planeta y la lucha del cambio climático. En una entrevista con el conocido presentador estadounidense James Corden en el Late Late Show, para presentar su libro 'Cómo evitar un desastre climático: Las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos', el propio magnate confesó que su única obsesión es “erradicar las enfermedades de la tierra” en vez que el espacio.

"Ir a marte no es una solución real"

"Me he obsesionado con enfermedades como la malaria o el VIH. Quiero deshacerme de esas enfermedades y probablemente aburriría a mucha gente en reuniones hablando sobre ellas. ¿El espacio? No sé, tenemos mucho que hacer aquí en la Tierra", aseguró. En el formato de la cadena de televisión CBS llegó a criticar a los diversos objetivos que tiene Elon Musk con SpaceX, ya que aventurar un futuro en Marte "no es una solución real". Por otra parte, elogió la labor de Tesla en el sector del vehículo eléctrico, pero agregó que prefería gasta 1.000 millones de dólares "en vacunas contra el sarampión que en un cohete".

En este sentido, Bill Gates ve las cero emisiones como uno de los mayores retos de la historia. El filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, presentó en la Cumbre Mundial del Clima un "catalizador" para impulsar tecnologías con gran potencial climático como el hidrógeno limpio, combustibles sostenibles para la aviación o el almacenamiento energético en la Unión Europea. "Alcanzar las cero emisiones será una de las cosas más duras que la humanidad ha hecho nunca", declaró Gates. "Espero sirva para reducir la diferencia de costes entre las tecnologías sucias de hoy y las tecnologías limpias de mañana".