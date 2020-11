Desbandada entre los directivos: el 77% quiere cambiar de aires durante la Covid.

Las empresas temen una desbandada a gran escala entre sus altos cargos durante los próximos meses, habida cuenta del descontento generalizado de sus directivos con la actual situación de incertidumbre generada por la crisis del coronavirus y que ha evidenciado los problemas estructurales y de valores que acusan la mayoría de las organizaciones en España. De hecho, un 77% de los puestos directivos se plantea cambiar de aires (o ya lo ha hecho) incluso en la actual situación, lo que muestra la falta de políticas de retención de talento o de un plan convincente a medio plazo.

Son algunas de las conclusiones que se extraen del I Estudio de Experiencia Candidato Directivo en España, presentado este miércoles por Smart Culture, y en el que se han analizado las principales preocupaciones de los altos cargos durante la crisis de la Covid. En él, se muestra que, lejos de la profunda transformación que la mayoría de las organizaciones afirma estar llevando a cabo desde hace unos meses, los directivos españoles perciben que todo sigue igual: las mismas rutinas de trabajo, los mismos automatismos y las mismas carencias. Por eso, solo el 13% de los altos cargos que están considerando un cambio lo harían por una cuestión de salario.

Este dato resulta significativo, pues es el tercer motivo que aducen a la hora de cambiar de aires; por delante están la reputación de la compañía (45,09%) y la agilidad organizacional (18,18%). ¿Cómo es posible? "Porque hay muchos puestos directivos senior que no piensan en el salario", explican los autores del estudio. Sin embargo, eso no explica del todo un interés tan bajo en mejorar sus condiciones salariales. En este sentido, también existe el riesgo de que el salario en otra compañía sea menor, dadas las perspectivas de caída de salarios pronosticada por el Banco de España para 2020, en torno al 15%.

En cualquier caso, "esta situación debería invitar a reflexionar sobre la comunicación externa de la compañía", apuntan desde Smart Culture, incidiendo también en el valor añadido que supone tener una buena imagen en portales como Indeed o Glassdoor, en los que cualquier empleado puede valorar cuantitativa y cualitativamente su experiencia en una empresa. Especialmente, porque cuando un directivo abandona un proyecto no solo se puede entender con un fracaso personal, sino también de la compañía. De hecho, tarde o temprano la pérdida tiene un conste económico para la empresa, ya que una nueva contratación suele costar tres veces más que retener o formar a la propia plantilla.

Qué valora un directivo para cambiar de compañía

Pero, volviendo al origen, ese 77% de directivos que consideran un cambio de empleo durante la Covid está compuesto por un 47,27% están completamente abiertos a cambiar de aires (incluso asumiendo una pérdida económica o de reputación), un 24,36% que está buscando activamente (es decir, que tiene abiertas todas sus opciones, pero espera a la oferta adecuada) y un 5,09% que se acaba de incorporar a un nuevo proyecto en los últimos meses. Los principales motivos para cambiar son, por este orden: la incertidumbre en la compañía actual (32%) y la necesidad de más autonomía (30%).

Unos datos que sorprenden ya que, por mucha incertidumbre que genere la situación actual de una compañía, ¿qué puede llevar a alguien a pensar que en otro lugar estará mejor teniendo en cuenta la incertidumbre generalizada por la crisis del coronavirus? Según los autores del estudio, "las empresas están haciéndolo tan mal que se puede extrapolar el porcentaje de incertidumbre al porcentaje de empresas que lo generan". O, dicho de otro modo, que los directivos han llegado a tal punto de hartazgo que están convencidos de que en otra empresa estarían mejor, incluso en las circunstancia socioeconómicas actuales.

¿Y cómo buscan ese nuevo empleo? El estudio refleja que el networking sigue siendo la principal vía con un 37,09% de los casos, seguido de LinkedIn (31,64%), que ya se ha asentado como la segunda opción para encontrar trabajo, por delante de los 'headhunters' y agencias de captación de talento (25,09%). Un 'sorpasso' significativo que evidencia el cambio de tendencia de las empresas que otrora eran la principal vía para fichar a altos cargos; ahora, su 'target' parece haberse centrado en otros perfiles más intermedios y menos cualificados. En parte, porque más de la mitad de los directivos españoles valora que su siguiente paso debe orientarse hacia el autoempleo o proyectos personales (para lo que no necesitan mediadores o agentes).

Pero quienes deciden dar el paso y seguir en el mundo corporativo lo tienen claro: si el principal atractivo de una empresa es su reputación, la principal barrera es la adaptación a su cultura y valores. A la hora de cambiar de aires, hay un dato realmente preocupante. Nada menos que el 36% de los directivos se plantean salir de la empresa durante el período de prueba, mientras que el 60% menciona la cultura como la principal barrera para integrarse. Los tiempos cambian y un buen salario o un paquete atractivo ya no son suficientes.