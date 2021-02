Contrato indefinido: cuándo te pueden despedir y con qué indemnización.

Tras la reforma laboral de 2012, el procedimiento para los despidos cambió sustancialmente, con el objetivo de adaptarse a un mercado laboral con mayor rotación. Según llevan denunciando los sindicatos desde entonces, a raíz de aquella reforma, se ahondó en la precarización del empleo y se recortaron derechos laborales históricos, como la indemnización a razón de 45 días por año trabajo (que, en muchos casos, suponía que los empleados con mucha antigüedad tuvieran su puesto medianamente garantizado hasta la jubilación). Sin embargo, aún hoy persisten dudas acerca del alcance de los cambios introducidos hace casi una década. Por ejemplo, ¿se puede despedir a un trabajador con contrato indefinido? ¿En qué condiciones y con qué indemnización?

En primer lugar, Rubén Mateu, Graduado Social del área de Jurídico Laboral de AGM Abogados, aclara que "el hecho de que un contrato sea indefinido, simplemente significa que no está sujeto a una temporalidad, pero eso no supone una limitación por parte de la empresa para extinguir el contrato de trabajo". Es decir, tener un contrato indefinido no garantiza ni mucho menos el puesto de trabajo indefinidamente. Sí, pueden despedir a un trabajador con contrato indefinido, pero ¿en qué casos? O, mejor dicho, ¿en qué condiciones?

"Respecto a la indemnización, esto dependerá del tipo de despido que se haga", apunta Mateu. "Concretamente, si la empresa efectúa un despido por causas objetivas, la indemnización que tiene que abonarse al trabajador en el mismo momento que se le entrega la comunicación extintiva, es de 20 días por año de servicio. Por otra parte si la empresa opta por un despido disciplinario, no se pagará ninguna indemnización, toda vez que el despido tiene su origen en incumplimientos graves y culpables por parte del trabajador", añade.

"No obstante, en caso de interponer una demanda judicial, si la sentencia entiende que las causas justificativas del despido que obran en la carta entregada al trabajador no son válidas o son insuficientes, se declarará la improcedencia del del despido, debiéndose abonar una indemnización de 33 días por año de trabajo (si bien para los contratos anteriores al 12.02.2012, se efectuará el cálculo por el tiempo trabajado antes de dicha fecha a razón de 45 días por año de trabajo y otro por el tiempo trabajado en fecha posterior, calculada a razón de 33 días por año de servicio)", apunta Mateu. Un caso exactamente igual al de la empresa que acepta la improcedencia, sin tener que pasar por los juzgados.

Cobrar el paro tras un despido con contrato indefinido

¿Y qué derechos, como el paro, tiene un trabajador con contrato indefinido cuando es despedido? "El paro se tiene tanto para los despidos de contratos indefinidos que se han citado en la pregunta anterior, como en los casos de finalización de contratos temporales, siendo no obstante requisito para poder percibir la prestación por desempleo, que el trabajador haya cotizado el tiempo suficiente (al menos se deberá haber trabajado un año para tener derecho a 4 meses de desempleo)", explica Mateu. El único caso en el que no se tiene derecho a paro es cuando es el empleado el que decide finalizar el contrato.

"Además, también tendrá derecho en cualquier caso a percibir la correspondiente liquidación de haberes, la cual se compondría por los días que haya trabajado durante el mes, más la parte proporcional de pagas extra que se hayan devengado, así como las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Asimismo, en el caso de finalización de contratos temporales (excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos), el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización de 12 días de salario por año de servicio", concluye el experto.