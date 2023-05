Cuáles son las diferencias entre NIE y TIE: cómo obtenerlos

Si estás pensando en emigrar a España, es importante conocer los trámites necesarios para residir legalmente en el país. Una de las gestiones más importantes es solicitar el NIE y el TIE. El NIE es el acrónimo de Número de Identificación de Extranjeros, mientras que el TIE es la abreviatura de Tarjeta de Identificación de Extranjeros. De la misma manera que los ciudadanos españoles tienen un número de identidad que se muestra en el DNI, los extranjeros tienen un número que los identifica.

En España, es importante tener en cuenta que el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) y la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) no son lo mismo. Al iniciar los trámites para obtener un permiso de residencia o trabajo en España, se asigna un NIE que será para siempre, incluso si no es concedido el permiso. Es muy común que este empiece con las letras X o Y. Por otro lado, no es necesario tener una situación regular en el país para obtener el NIE. Sin embargo, para obtener el TIE es necesario tener una residencia legal en España.

Para residir en España, es importante realizar una serie de trámites para ser legalmente. Uno de los más relevantes es la solicitud del TIE, un documento necesario para vivir en territorio español de manera legal.

¿Qué es el NIE?

Antes de conocer el NIE de una persona, es importante comprender que significa el Número de Identificación de Extranjero. En España, el NIE es un número único y exclusivo que se asigna a los extranjeros que mantienen algún vínculo con el país, ya sea económico, social o profesional. Este número debe aparecer en todos los documentos emitidos o tramitados por el extranjero, como por ejemplo la firma de un contrato laboral o de alquiler.

¿Qué es el TIE?

El TIE es la abreviatura de Tarjeta de Identidad de Extranjero. Este documento es una prueba de la estancia legal de un extranjero en España y contiene información personal, fotografía y número de NIE del titular, así como el tipo de permiso de residencia. Es importante llevarlo siempre contigo en caso de que necesites demostrar tu situación legal en España.

Diferencias entre NIE y TIE

La principal diferencia entre el NIE y el TIE, es que el NIE se otorga de forma automática al iniciar un trámite o contactar con la Administración. Mientras que el TIE debe ser solicitado y se entrega cuando se concede el permiso de residencia.

El TIE es un documento físico, mientras que el NIE es solo un número con efectos administrativos. El NIE es único y es, para siempre, sin fecha de caducidad, mientras que el TIE debe ser renovado según el permiso de residencia.

Por otro lado, la Tarjeta de Identidad de Extranjeros puede ser retirada, por ejemplo, si se comete un delito. Otra gran diferencia es que el NIE no acredita la residencia legal en España, pero el TIE sí.

Cómo obtener el TIE

Para solicitar el TIE, es necesario acudir en persona a la Oficina de Extranjería o a la Comisaría de Policía más cercana a tu domicilio. Antes de ir, es importante que solicites una cita previa a través de la sede electrónica del Gobierno.

Es importante tener en cuenta que solo se dispone de un mes desde la llegada a España, para la obtención o entrada en vigor de la autorización de residencia. Además, necesitas tener una autorización para permanecer en el país más de 6 meses para poder la obtención del TIE.

La vigencia de la Tarjeta de Identidad de Extranjero está ligada al tipo de autorización para justificar su expedición. Si pierdes el derecho de permanencia en el país, el TIE no será válido, por lo que deberás entregar la tarjeta en la Comisaría de Policía u Oficina de Extranjería.