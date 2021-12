Divorcio y pandemia: las confesiones de Bill Gates en el año más duro de su vida

"Ha sido el año más inusual y difícil de mi vida". Así de contundente se ha expresado Bill Gates, el conocido fundador de Microsoft, en una publicación a través de su blog personal GatesNotes. Como es costumbre, el multimillonario y filántropo lanza una serie de reflexiones año tras año recapitulando sus momentos más reseñables. Pero este 2021 se ha sincerado con los suyos y, sin duda, no ha dejado a nadie indiferente. Está claro que la pandemia nos ha afectado a todos , y a Bill Gates no iba a ser menos. "La pandemia ha dominado nuestras vidas desde el primer día. Para mí, el resultado ha sido un año dedicado principalmente a Internet", ha recalcado.

"Pasé tiempo sin ninguna interacción social cara a cara. [...] Una vez me vacuné comencé a mantener pequeñas reuniones en persona, pero mi vida social sigue siendo mucho más digital de lo que solía ser", ha detallado Bill Gates. El empresario también dedica unas cuantas líneas a uno de los eventos que más ha cambiado su vida de la noche a la mañana: su divorcio de Melinda. "Sé que mucha gente siente curiosidad por un tema más cercano: mi divorcio", ha espetado. "No puedo negar que ha sido un año de gran tristeza personal para mí. Enfrentarse al cambio nunca es fácil, no importa lo que sea. Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos, especialmente mis hijos, en este momento difícil".

En este sentido, el CEO ha revelado cómo este 2021 ha sido un año lleno de transiciones, ya que la gran mayoría de sus hijos se han marchado de casa y se siente como "un nido vacío". "La casa está mucho más tranquila sin un grupo de adolescentes merodeando todo el tiempo. Extraño tenerlos en casa, incluso cuando es más fácil concentrarse para leer un libro o trabajar en estos días", ha reconocido. Asimismo, el estadounidense ha asegurado que tiene la esperanza de que "el fin de la pandemia está a la vista". "Creo que la fase más aguda de la pandemia llegará a su fin en el año 2022", ha admitido.

Crítico con los antivacunas

Sin duda alguna, la preocupación de Gates por la pandemia es evidente. En esta línea, el empresario ha subrayado la importancia de todas las iniciativas que se han puesto a trabajar con la única misión de erradicar el virus de la Covid-19. Además, ha manifestado la importancia, según sus propias palabras, de las vacunas desarrolladas. Por otra parte, el magnate se ha mostrado preocupado ante los otros desafíos a los que se va a tener que enfrentar la sociedad a medio o largo plazo.

En este abanico de problemáticas, el nacido en Washington ha alertado sobre la pérdida de confianza en las instituciones y el auge del movimiento antivacunas, alentado principalmente por la desinformación. "Los programas de televisión en red no pueden mostrar escenas de sexo explícitas antes de las 10 de la noche. Estas reglas existen para proteger a las personas", ha ejemplificado. "Entonces, ¿por qué nuestro gobierno no pudo crear nuevas reglas para protegernos de los daños más tangibles creados por las redes sociales? No se debe permitir que un video que afirma que la vacuna COVID-19 te hace infértil se propague ampliamente con el pretexto de ser noticia".

Optimista con el 2022

Igualmente, el informático ha avisado sobre la importancia de luchar de forma contundente contra el cambio climático. El empresario, conocido por financiar grandes proyectos de transición ecológica, acudió este año a la COP26 en Glasgow, Escocia, por esta cuestión. Además, ha mostrado su opinión sobre el proceso de digitalización que ha intensificado el contexto actual y cómo el anunciado metaverso es algo que revolucionará nuestro día a día: desde la educación a la atención médica a distancia.

A modo de cierre, Bill Gates ha lanzado un mensaje para el optimismo, ya que a pesar "del gran revés" que ha supuesto la pandemia, valora la capacidad del ser humano de construir un mundo "donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva". Finalmente, ha declarado que durante el año 2022 continuará trabajando y entregando los recursos necesarios para que la Covid-19 "sea la última pandemia". "Creo que 2022 será un año en el que muchos de nosotros finalmente nos establezcamos en una nueva normalidad posterior a la pandemia", ha admitido en el escrito.