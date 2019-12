¿Cómo dormir mejor con menos tiempo? Sigue estos trucos para conseguirlo

"Necesito dormir ocho horas en apenas cuatro", es la expresión que se suele decir cuando no tienes horas suficientes para descansar, una petición que es obviamente imposible. El descanso nocturno, según los expertos, debe ser de al menos ocho horas, sin embargo, más allá de cumplir esta cifra es importante dormir correctamente y de manera eficiente. Unos hábitos que se deben seguir todos los días, pero especialmente cuando las horas de reposo son escasas para que el descanso sea pleno. Así, en los días en los que las horas vuelan y llegas a la cama demasiado tarde, no podrás dormir más pero sí mejor si sigues estos trucos.

Una de los hábitos que permite que tu cuerpo descanse plenamente por la noche es la rutina. Dormir y acostarse a la misma hora todos los días hace que el organismo sepa cuando prepararse para el descanso. Esta rutina también afecta a la alimentación. Durante la tarde y sobre todo noche se deben evitar la cafeína u otras sustancias que estimulen nuestro sistema nervioso, las bebidas alcohólicas y en general las comidas y bebidas pesadas.

El ambiente de la habitación o el espacio donde se va a dormir también es fundamental. Reducir la luz y lograr un entorno tranquilo facilitarán el descanso. Además, se debe evitar tener cerca el teléfono, las tabletas electrónicas o cualquier dispositivo. En relación a los dispositivos también es importante dejar de utilizarlos un tiempo antes de acostarse ni estar tentado a mirarlos cuando no puedas quedarte dormido.

Siestas sí, pero no más de 30 minutos

El cuerpo debe descansar por la noche, pero durante el día hay momentos, especialmente después de comer, en el que necesitamos echar una 'cabezada'. Las siestas no son malas para la rutina del sueño, pero si no superan los 30 minutos. Abusar del sueño altera las rutinas de descanso del cuerpo y no beneficiará al efecto reparador.

Por otra parte, llegar cansado a la cama hará que te quedes más rápido dormido, por ello hacer deporte puede ser bueno y, además, te despejará la mente. No obstante, no hay que obsesionarse con el deporte ni hacer ejercicios que no acostumbras o realizarlo a horas muy tardes, ya que eso estimularía al cuerpo.

Las actividades que se realicen momentos antes del sueño pueden marcar el descanso. La relajación en las horas previas es necesaria, por lo que se recomienda evitar situaciones de estrés o discusiones antes de acostarse y podría ayudar una ducha relajante. Al acostarse la mente se tiene que despejar y no pensar en cuestiones pesadas, a esto puede ayudar dormirte con música relajante.

Por último, comenzar a dar vueltas porque no se consigue dormir no es una buena opción, ya que produce una sensación de desesperación en la persona. Para evitarlo es bueno levantarse y realizar una rutina de relajación y desconexión para volver a meterse en la cama.