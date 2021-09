Drake y The Weeknd se estudiarán en la universidad como casos de éxito

La Universidad de Reyson de Toronto, 'Ryerson University's The Creative School' en su nombre en inglés y ubicada en Canadá, ofrece un nuevo y peculiar curso a sus estudiantes recién graduados. A través de los cantantes Drake y The Weeknd, se analizará su trayectoria musical y talento como un ejemplo para ser analizado como objeto de estudio. La asignatura, bajo el nombre "Deconstruyendo a Drake y The Weeknd", comenzará a impartirse el próximo mes de enero de 2022 por el profesor Dalton Higgins.

"Ya es hora de que nuestros iconos del rap canadiense sean reconocidos y canonizados de manera académica", asevera el propio profesor en declaraciones a la CNN. "Es necesario para los alumnos e historiadores analizar la escena musical de Toronto. Además, habiendo ambos nacido en la misma ciudad, crearon las condiciones necesarias para llegar a tener tanto éxito". La nueva materia está en línea con nuevo programa de bachillerato de artes musicales, uno de los más novedosos que se impartirán en Canadá.

"Mucho antes de que se abriese el plazo de inscripción interés por la clase ya era bastante grande por lo que tengo la sensación de que se llenarán las plazas bastante rápido", ha detallado el director creativo de la escuela a la CNN. Por su parte, el profesor Dalton Higgins ya cuenta con formación previa en la materia. El experto ha impartido seminarios de música negra y hip hop en varias universidades. Además, ha escrito seis libros sobre esta temática.

Uno de los objetivos del curso sería diseccionar las letras de los cantantes. "La gente suele olvidarse de lo buen escritor que es Drake. En sus rimas emplea multitud de figuras retóricas como metáforas o símiles", detalla Higgins. "Cuando tienes a estas dos figuras del pop canadiense, que posiblemente lleguen a ser multimillonarios en algún momento de su carrera, hay mucho que aprender de ellos".