El exingeniero de Elon Musk que creó su propio coche eléctrico (mejor que Tesla)

Cuando Tesla lanzó el Model S, allá por 2012, los coches eléctricos aún constituían más un postulado de buenas intenciones que un modelo de negocio en sí mismo. Solo algunas marcas como Toyota habían abrazado su apuesta por los híbridos, mientras que la mayoría de los fabricantes simplemente trataban de cumplir el expediente. Pero en la última década, todo ha cambiado: la quimérica visión de Elon Musk ya es rentable por primera vez en su historia, mientras que el parque automovilístico avanza inexorablemente hacia la electrificación total. Entre otras cosas, porque los coches eléctricos cada vez son más rápidos, eficientes y con mayor autonomía, como el caso del Lucid Air, el nuevo modelo creado precisamente por el ingeniero del Model S... y que presume de ser mejor que el coche de Tesla.

Es la misma sensación que tuvo hace una década como ingeniero jefe de la compañía de Elon Musk. "Nadie me creyó con el Model S... La hostilidad hacia el coche fue impactante. Me he encontrado lo mismo con el Lucid Air. Nadie se lo cree", explica Peter Rawlinson, que inició en parte la oleada de electrificación actual, en una reciente entrevista en 'Forbes'. Se trata de un coche de gama alta que verá la luz en abril de este año y diseñado específicamente para competir directamente con Tesla: contiene lujos de todo tipo, pasa de 0 a 100 km/h en dos segundos y tiene 832 kilómetros de autonomía. Todo ello desde 69.000 dólares (unos 57.000 euros) y hasta los 169.000 dólares (141.000 euros) para la edición premium.

A pesar de ello, el objetivo principal de Lucid Motors, la compañía creada por Rawlinson, es aprovechar la tecnología de propulsión de 1.080 caballos del Air, la cual afirma que es la más eficiente del mundo, para impulsar vehículos eléctricos más baratos. A cinco años vista, el plan del exingeniero de Elon Musk pasa por vender cientos de miles de coches eléctricos de gama media (por menos de 35.000 euros), así como ayudar a los grandes fabricantes de automóviles a vender vehículos eléctricos en el mercado más económico (por menos de 20.000 euros). Exactamente el mismo objetivo que persigue su antiguo jefe, Elon Musk.

"Hay una gran confusión respecto a nuestro modelo de negocio: no se trata de fabricar un coche caro para gente adinerada, eso no es lo que me impulsa... Quiero que fabriquemos un millón de vehículos al año. La ambición de Lucid es tener un efecto profundo [en la electrificación del parque]", explica Rawlinson. En este sentido, el elegante Air llega al mercado en un punto de inflexión. Es parte de una nueva ola de vehículos eléctricos que se benefician de baterías de iones de litio más baratas -razón por la que muchas marcas han tardado tanto en dar el salto-, en plena expansión del suministro global de repuestos para vehículos eléctricos y con un interés creciente por parte de los consumidores.

A pesar de la pandemia global, lo cierto es que parece un gran momento para llevar a cabo una apuesta del calibre de la de Rawlinson: por primera vez en la historia, en 2020 se vendieron más coches eléctricos que diésel en Europa (con un crecimiento del 80% respecto al año anterior), mientras que los híbridos enchufables triplicaron sus ventas. De cara a 2021, se espera que el mercado aumente otro 50% en todo el mundo. De ahí que Lucid Motors haya acelerado para lanzar su Air: el primer paso es lanzar al menos 6.000 unidades este año, que generarían potencialmente más de 750 millones de euros en ingresos. El plan pasa por superar las 25.000 unidades en 2022, lanzar su crossover eléctrico en 2023 y, a partir de ahí, desarrollar modelos más económicos y compactos para competir directamente con el Model 3, el más vendido de Tesla.