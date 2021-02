Los seis secretos de Elon Musk para el éxito (aunque no seas millonario).

Para Elon Musk, el camino hacia el éxito parece ser algo más sencillo de lo que pudiera parecer. De hecho, en su opinión, el exceso de 'titulitis' y la falta liderazgo son el principal motivo de que las empresas se terminen estancando en un momento dado, mientras que solo la capacidad para innovar, adaptándose a las circunstancias externas, puede marcar la diferencia a la hora de emprender. Una filosofía de vida que lleva años aplicando, tal y como explicaba en una entrevista en la 'BBC' en 2014, cuando ofreció sus particulares seis claves para alcanzar el éxito.

1. El dinero no importa (demasiado)

Se trata de absolutamente fundamental en la actitud de Elon Musk hacia los negocios. De hecho, en la citada entrevista ni siquiera sabía cuánto dinero tenía. "No es como si hubiera un montón de dinero en efectivo en alguna parte. En realidad, tengo una cierta cantidad de acciones en Tesla, SpaceX y SolarCity, y el mercado les da un valor", explicaba entonces, señalando que no tiene nada en contra de la búsqueda de la riqueza "si se hace de una manera ética", pero añadió que eso no es lo que le motiva.

En aquel momento, su fortuna valía unos 10.000 millones de dólares en total; hoy en día, solo la capitalización de Tesla asciende hasta los 700.000 millones. Sin embargo, esa cifra no es demasiado importante para él, ya que en más de una ocasión ha manifestado estar dispuesto a derrocharla íntegramente con tal de crear una colonia humana en Marte.

2. Persigue tus pasiones

Esa futura colonia en Marte es una pista de lo que Elon Musk cree que es la clave del éxito. Para tenerlo, "quieres que las cosas en el futuro mejoren. Quieres cosas nuevas y emocionantes que mejoren la vida de todos", señalaba en la entrevista de 2014. Por eso, hace unos años creó SpaceX, para complementar el deficitario programa espacial de Estados Unidos. "Esperaba que avanzáramos más allá de la Tierra, y que lleváramos a una persona a Marte, tuviéramos una base en la Luna y tuviéramos, ya sabes, vuelos muy frecuentes a la órbita lunar", añadía.

Como nada de aquello sucedió, decidió hacer realidad sus sueños: se le ocurrió la idea de la "Misión Mars Oasis", que tenía como objetivo crear un pequeño invernadero en el planeta rojo. La idea era volver a entusiasmar a la gente con el espacio y persuadir al gobierno de Estados Unidos para que aumentara el presupuesto de la NASA. De aquella idea nació lo que sería SpaceX, la compañía que está más cerca en estos momentos de crear colonias humanas fuera de la Tierra.

3. No tengas miedo de pensar en grande

Una de las cosas realmente sorprendentes de los negocios de Elon Musk es lo audaces que son: quiere revolucionar la industria del automóvil, colonizar Marte, construir trenes súper rápidos en túneles de vacío, integrar la inteligencia artificial en el cerebro humano y cambiar las industrias de la energía solar y las baterías. ¿Cuál es el nexo común? Todos sus proyectos son el tipo de fantasías futuristas que englobaba la cultura de ciencia-ficción a principios de la década de 1980.

En este sentido, Musk no oculta el hecho de que se inspiró en los libros y las películas que veía de niño en Sudáfrica. "Si eres el CEO de una gran empresa y tu objetivo es algo que sea una pequeña mejora, y lleva más tiempo de lo esperado o no funciona tan bien, entonces nadie te culpará", explicaba en la entrevista. En esos casos, siempre se puede echar la culpa a otros, pero nunca te centrarás en "las cosas realmente importantes". Y eso pasa por pensar siempre a lo grande.

4. Estar preparado para correr riesgos

Esto es obvio. Pero lo cierto es que Elon Musk ha asumido más riesgos que la mayoría. En 2002, había vendido sus acciones de las dos primeras empresas que fundó, una guía de la ciudad en Internet llamada Zip2 y la empresa de pagos en línea PayPal. Acababa de cumplir los 30 y tenía ya casi 200 millones de dólares en el banco. Su plan era reinvertir la mitad de su fortuna en los negocios y quedarse con la otra mitad. Pero no todo salió como pensaba.

Sus nuevas empresas se enfrentaron a todo tipo de problemas desde el principio. Los primeros tres lanzamientos de SpaceX habían sido un fracaso y Tesla tenía todo tipo de problemas de producción, cadena de suministro y hasta de diseño. Entonces llegó la crisis financiera de 2008 y Musk se vio entre la espada y la pared. "Podía quedarme con el dinero y las empresas definitivamente morirían, o invertir lo que me quedaba y tal vez hubiera una oportunidad", señalaba en la entrevista en la BBC. Decidió no darse por vencido y llegó a pasarlo tan mal que tuvo que pedirle dinero prestado a sus amigos para sus gastos personales. Pero, al final, el tiempo le dio la razón.

5. Ignorar a los críticos

A raíz de aquel episodio de escasez, los críticos se cebaron con Musk. Hubo quienes lo tildaron de arrogante por no darse por vencido y renunciar a Tesla cuando aún no daba beneficios -de hecho, no ha dado beneficios hasta este año-. Sus comparaciones con el derrochador Iron Man de Robert Downey Jr. -inspirado en él, según el actor- tampoco ayudaban.

El gran problema es que, hasta ahora, algunas de sus empresas no han dado beneficios, algo que asusta a los inversores. Sin embargo, tal y como explicaba en aquella entrevista en 2014, Elon Musk se ve como un hombre que juzga el éxito en función de los problemas importantes que ha resuelto, no de cuánto dinero ha ganado. Y eso que este mismo año ha sobrepasado en momentos puntuales a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo. ¿La clave? No escuchar a los críticos.

6. Diviértete

Elon Musk es famoso por ser un adicto al trabajo: se jacta de trabajar 120 horas a la semana para mantener la producción del Tesla Model 3 en el buen camino. Pero es que parece que le divierta. Por ejemplo, su idea de revolucionar la industria del automóvil no pasa solo por modelos de 50.000 euros: el pasado septiembre Musk afirmó que Tesla tendría un coche "convincente" de 25.000 dólares en tres años y que muy pronto todos los coches nuevos de la compañía serían completamente autónomos.

En su otra gran afición, la exploración espacial, la actitud es la misma: en diciembre, cuando SpaceX probó su vehículo de lanzamiento Starship, que espera que lleve a los primeros humanos a Marte, Musk ni siquiera se preocupó cuando el cohete gigante explotó al estrellarse seis minutos después del despegue. Calificó la prueba como un éxito "asombroso", a pesar de que probablemente le haya hechos perder varios millones de dólares.