La app que ofrece excusas ingeniosas por ti cuando te saturan por mail o Whatsapp

Si llegas el lunes a la oficina y tienes 257 mensajes sin leer en el buzón de correo electrónico, la semana puede empezar torcida desde el principio. Si, además, buena parte de los mensajes son de clientes o proveedores con los que en ese momento no deseas hablar o reunirte, puede que empieces a sentir que el estrés se apodera de ti. El email, como Whatsapp, puede ser una herramienta de trabajo muy útil, pero cuando se traspasan ciertos límites conviene ponerle freno: una empresa que se empeña en venderte el mismo producto inútil para tu empresa por decimonovena vez, un contacto que te escribe al móvil a medianoche... Pero, ¿cómo ofrecer excusas evitando parecer demasiado hostil? Una agencia de comunicación tiene la solución: el humor.

"Las agencias somos todas muy pesadas", explica a 'La Información' Cristina Real, una de las dos socias de Player (junto a Lourdes Mínguez). En esta pequeña agencia valenciana, con solo nueve empleados, llevan la comunicación de varias empresas como los aceites Hojiblanca o varios espacios culturales de la capital, por lo que la idea surgió de su propia experiencia 'saturando' a otros: "Queríamos darle a los demás una herramienta para evitar el 'spam'". Y en eso precisamente se basa la web mobile Excusabuena.com, cuyo lema es: "Si utilizas excusas, que sean las mejores".

El mecanismo es sencillo: la web se divide en dos tipos de excusas, denominadas 'light' y 'hardcore'. Sin embargo, tanto las más suaves como las menos resultan muy poco creíbles y su intención no es realmente servir de excusa, sino precisamente de respuesta tan hiperbólicamente irónica que despierte en el destinatario una sonrisa. Una forma de decirle a esa persona que no has tenido tiempo para valorar una propuesta o para decidir la fecha de la próxima reunión... pero con humor.

Mira también Limpia tu bandeja de entrada y evitarás 1.000 millones de toneladas de CO2 al año

Hay múltiples ejemplos que ofrecen desde Player: "No vi la presentación. Solo veo cine francés" o, en su versión 'hardcore', "No vi la presentación. Solo veo cine checo"; "No puedo quedar, me ha secuestrado la mafia siciliana" o, aún menos creíble, "No puedo quedar, me ha secuestrado la mafia murciana". Se trata siempre de despertar simpatía en nuestro interlocutor, como con la última frase publicada: "No puedo quedar. El sábado hice un escape room y sigo aquí".

En este sentido, por el momento la web solo ofrece una excusa 'light' y otra 'hardcore' al día, que se pueden copiar y utilizar para contestar a un email o a un mensaje de Whatsapp, por ejemplo. En cualquier caso, y para evitar confusiones, conviene explicar de algún modo que se trata de una respuesta con humor, ya que puede haber quien no entienda que realmente no llevas 48 horas atrapado en un escape room. Cristina Real recomienda incluso enlazar directamente a la web en la firma del correo electrónico.

De hecho, puede ser una gran forma de llevar la comunicación diaria con clientes o proveedores habituales, complementaria a las gestiones básicas que se deben realizar, tal y como señala MBA Educación Ejecutiva: llevar una buena gestión de los pedidos de sus clientes, como por ejemplo, llamándoles unos días antes para recordarles que las fechas; intentar no realizar cambios de precios o condiciones en el producto o en las entregas; pagar en las fechas acordadas a los proveedores... Pero, si aún así hay momentos en los que nos saturamos, también puede ser una forma simpática de hacérselo saber a la otra parte, como explica Cristina Real: "Las excusas las utilizamos todos los días; al final, se trata de tener una excusa buena a mano".