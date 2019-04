Mandar emails de agradecimiento puede ser el mejor método de networking

Dar las gracias con más frecuencia puede parecer un consejo obvio, pero el hecho es que la gratitud es una de las formas más poderosas y menos utilizadas para añadir interacciones relevantes, significativas y valiosas a tu red de contactos. De hecho, Patrick Ewers, fundador de Mindmaven, una compañía que enseña a empresarios y líderes cómo generar oportunidades innovadoras desde su network, en un artículo para 'Medium' enfatiza en que ser agradecido puede ser la herramienta definitiva para el networking.

Las bondades de un email de agradecimiento

Ewers habla de un agradecimiento deslocalizado. Es decir, no solo se debe tener en cuenta el agradecimiento reactivo -después de una acción determinada-, sino también aquellos agradecimientos que no se esperan porque no están relacionados con nada que esté sucediendo en el momento. "Como resultado, tu gratitud llega como una sorpresa agradable, genuina y sincera para la otra persona", sostiene.

Según su teoría, hay tres beneficios claros con este tipo de agradecimientos:

1. COLOCAS A LA OTRA PERSONA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN: Al ser un acto inesperado y no correlativo a un favor, el protagonista único es la otra persona. Punto positivo a tu favor.

2. DEMUESTRAS QUE REALMENTE TE IMPORTA: Es el mensaje que mandas con este agradecimiento inesperado: me importas y valoro nuestra relación.

3. MUESTRAS TU VULNERABILIDAD: "La vulnerabilidad es una poderosa fuente de conexión. Al mostrarte vulnerable, le das la oportunidad de hacer lo mismo a la otra persona, a menudo estrechando el vínculo que compartes", asegura Ewers.

Una tarea de lo más sencilla

Para expresar esta gratitud inesperadamente, debes ser intencional y proactivo en la búsqueda de oportunidades para hacerlo. Sin forzarlo, recuerda lo agradecido que estás por algo que pasó y que sigue repercutiendo en positivo en el presente.

"Puedes agradecer a alguien cualquier cosa por la que tengas sentimientos de gratitud genuina. Como con cualquier cosa, la autenticidad es clave y la gratitud no auténtica generalmente se nota y será descartada por el destinatario", asegura Ewers. Y da una lista de las situaciones, razones y oportunidades que puedes utilizar para empezar un correo electrónico de agradecimiento (y que puedes reutilizar):

-Por el mero hecho de ser un amigo.

-Por ser un socio confiable.

-En el aniversario de habernos conocido.

-En el aniversario de haber firmado un acuerdo.

-Por un pequeño favor que me hicieron hace más de seis meses.

-Por los rasgos positivos que aprecias de ellos.

-Por ser un mentor.

-Por ofrecer su apoyo inquebrantable.

-Por no juzgarte nunca.

-Por ofrecer consejos que marcaron una diferencia positiva en tu vida.

-Por presentarte a alguien de valor.

-Por una idea o concepto que te dieron.

-Por ser alguien en quien puedes confiar.

La lista puede ser lo larga que tú quieras, dependiendo del tipo de relación que tengas con cada persona en concreto de tu red de contactos. Lo que sí que es importante, es dedicarle un poco de tu tiempo a la semana a pensar en quién y por qué estás agradecido.

Para lograrlo, un truco sería seguir cada relación en una 'libreta de valor'. Apuntar cada cosa que tenga valor desde tu punto de vista. Y apuntar en ella también a la gente que tú valoras. "Cada vez que sientas ese 'sentimiento cálido' de gratitud, haz una pausa y pregúntate: '¿Por qué estoy experimentando esto?' E intenta buscar a esa persona (o varias) que te hizo sentirte así. Y, si puedes, ¡dale las gracias!", apunta Ewers.

Pero para detectar el sentimiento de gratitud, uno debe entrenarse. Busca en tu lista de contactos, léela. Después genera tu propia lista de razones y léela también. Seguro que te viene más de un nombre a la cabeza.

