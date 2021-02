Cómo crear el currículum perfecto: seis claves para impresionar a cualquiera.

A la hora de buscar empleo en 2021, la mayoría de los expertos recomiendan apostar por alguno de los sectores con mayor crecimiento, como la logística o el e-commerce, así como adquirir el mayor número posible de competencias digitales para adaptarse a un mercado laboral en plena transformación. Pero también importa cómo presentar tu perfil profesional. Hay quien opta por utilizar plataformas como LinkedIn, pero si lo tuyo es el currículum clásico, hay una serie de claves que deberías conocer a la hora de confeccionarlo, tal y como explica Gary Burnison, CEO de Korn Ferry, una empresa dedicada a la selección de talento, en función de su experiencia a lo largo de 20 años. ¿Cómo es el CV perfecto?

1. Que sea fácil de leer

Si tienes más de 10 años de experiencia, lo suyo es que intentes no condensarlo todo en una sola página (que es lo que habitualmente se aconseja). En vez de eso, aprovecha para dejar espacios en blanco que permitan definir etapas de tu vida profesional y, sobre todo, la importancia que les das. Como si fueran puntos y aparte en una novela. Para Burnison, en el currículum ideal todo estaba bien organizado: "El interlineado es el correcto, los nombres de las empresas en negrita, los títulos en cursiva y los detalles del trabajo dispuestos en viñetas. Ah, y que no haya ni un solo error tipográfico". También considera que la fuente no debería ser nada elegante: "Demasiados candidatos pierden el tiempo obsesionándose con qué tipo de letra utilizar. No opinaré sobre Times New Roman versus Calibri, pero diré que siempre debe ser simple y fácil de leer".

2. Cuenta una historia

El curriculum ideal cuenta "una historia sobre la trayectoria profesional del candidato. No hay brechas de información (es decir, falta un verano). De arriba a abajo, se establece un claro 'antes y después'. En solo unos segundos, puedes ver un 'patrón escalonado' del crecimiento profesional del candidato", según Burnison. En otras palabras, la lista cronológica del historial laboral siempre debe estar en orden de fecha, con el puesto más reciente en la parte superior y "mostrar una clara progresión hacia roles más altos y responsabilidades más avanzadas".

3. Enumerar logros, no solo responsabilidades

"No me interesa leer lo que has copiado y pegado de la lista que aparece en la descripción del trabajo original. Lo que los empleadores realmente quieren saber es si eres un candidato superior al promedio, que es capaz de ofrecer resultados cuantificables", explica Burnison. En este sentido, siempre es mejor resaltar tus responsabilidades detallando los logros más impresionantes. Y pone un par de ejemplos: en lugar de "expandir las operaciones a los mercados internacionales", digamos "expandir las operaciones a ocho nuevos países en América Latina"; en lugar de "dirigir el equipo de marketing y ventas", se puede decir "supervisé el equipo de marketing y ventas, que logró un crecimiento anual en ingresos del 15% frente al 0,5% anterior".

4. Decir la verdad

En el currículum ideal no debe haber elementos sospechosos de ningún tipo. Todo debe ser creíble y los números no deben ser exagerados, según Burnison. En este sentido, una buena manera de facilitar la transparencia es incluir enlaces a tu perfil de LinkedIn y al sitio web profesional, incluyendo si es posible un portfolio de tu trabajo. "Esto me facilita la verificación de datos del currículum, lo que a su vez hace que el candidato parezca una persona honesta". Si bien los grandes logros y los nombres de empresas reconocibles te darán cierta ventaja, no te equivoques: los empleadores harán siempre una verificación de las referencias aportadas y, si descubren que has mentido sobre algo, se acabó el juego.

5. Huir de los clichés

No se deben incluir afirmaciones genéricas, ambiguas y pretenciosas como "creativo", "trabajador", "orientado a resultados", "excelente comunicador" o "jugador de equipo", explica Burnison. Aunque muchas empresas se empeñen precisamente en incluir estos clichés en sus ofertas de empleo, normalmente incluir cualquiera de estos términos provocará que el reclutador ponga los ojos en blanco en menos de un segundo. "Omite los adjetivos cursis y los términos usados en exceso y opta por verbos de acción", añade. Por ejemplo, en vez de autodefinirte como "altamente creativo", di que has "diseñado e implementado una nueva plataforma global de monitoreo de aplicaciones". Es más preciso, más transparente y mucho menos pomposo.

6. Llegar a través de una recomendación

No todo el mundo tiene una conexión con la empresa de sus sueños, pero conocer a alguien que pueda recomendarte es la forma más eficaz de llamar la atención de un empleador. "El hecho de que un currículum venga a través de una recomendación de un colega respetado juega un papel importante para que abra el archivo", explica Burnison. Antes de LinkedIn, esto resultaba más complicado, pero en la actualidad es probable que haya quien esté dispuesto a dar la cara por ti (y encontrarle es bastante más fácil ahora). Si, además, el documento es atractivo, ya tienes bastante hecho para conseguir, al menos, tu próxima entrevista de trabajo.