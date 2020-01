Los 15 trabajos que nunca desaparecerán, con un sueldo más de 70.000 euros al año

El proceso de automatización del empleo pondrá en jaque nuestro sistema laboral en los próximos años. Y se trata de una batalla en la que los humanos tenemos todas las de perder: la IA es más rápida, eficiente y no se queja por sus derechos laborales, algo en lo que claramente nos superan. El panorama es tan sombrío que en los próximos 20 años el 47% de los puestos de trabajo (en EEUU) estarán ocupados por robots, lo que siembra de dudas sobre el futuro del trabajo, especialmente para aquellos a quienes afecte más temprano esta automatización de la producción. Por eso, conviene ir pensando en el futuro: un proyecto pretende analizar el riesgo de automatización de todos los empleos de aquí a 2040.

La iniciativa, nacida en York (Reino Unido) bajo el título de 'Will Robots Take My Job?' ("¿Me quitarán el trabajo los robots?", traducido al castellano), se basa en el estudio publicado en 2013 por Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne llamado "El futuro del empleo: ¿cuán susceptibles son los trabajos a la automatización?". Analizando los datos de aquel estudio, este proyecto permite filtrar los puestos de trabajo tanto por riesgo de automatización como por salario medio. En nuestro caso, hemos querido recopilar los 15 trabajos que nunca te robará un robot y que, además, ofrecen sueldos de más de 70.000 euros, de mayor a menor riesgo de ser reemplazados por una máquina.

15. Ingeniero naval (83.700 euros)

Tal vez, ser ingeniero naval sea una de las profesiones que requiere de mayor preparación en la actualidad. Sin embargo, la recompensa es suculenta: no solo se ofrece un sueldo medio de 83.700 euros al año, sino que es uno de los empleos con menor riesgo potencial de ser reemplazado por un robot, con un 1%. La razón es que, si bien es cierto que los vehículos autónomos también empiezan a ser una realidad en el mar, siempre hará falta un arquitecto de las naves.

14. Administrador en educación superior (81.400 euros)

Aunque el ámbito formativo y educativo haya sido de los que más ha incorporado las nuevas tecnologías y sea cada vez más común realizar cursos enteros telemáticamente, lo cierto es que parece que la figura del decano o del administrador en la educación superior sigue siendo prácticamente insustituible. Con un salario medio de 81.400 euros al año, el crecimiento de este trabajo (del 9% de cara a 2024) es acorde al de todo el sector, amplificado notablemente en los últimos años por el e-learning. Su riesgo de automatización también es del 1%.

13. Responsable de servicios sanitarios (86.500 euros)

La función principal de este puesto es planificar, dirigir o coordinar los servicios médicos y de salud en hospitales, clínicas, agencias de salud pública u organizaciones similares. Una labor que parece reservada a humanos, al menos en los próximos años, a pesar de que en el sector de la salud sí exista un alto riesgo de automatización de ciertos puestos (como el de cirujano, al que el robot DaVinci lleva años poniendo en jaque). En el caso del responsable de servicios sanitarios, el sueldo medio es de 86.500 euros al año y su riesgo de automatización es del 0,73%.

12. Analista de sistemas (78.200 euros)

Generalmente, un analista de sistemas se encarga de los problemas de procesamiento de datos científicos, de ingeniería, comerciales y otros para implementar y mejorar los sistemas informáticos. Un puesto que a día de hoy apenas corre el riesgo de ser ocupado por una máquina (0,65%) y que ofrece salarios realmente competitivos, de 78.200 euros al año, de media.

11. Responsable de 'training' y desarrollo (94.900 euros)

En cada vez más empresas hay una figura clave para la plantilla, el responsable del 'training' y desarrollo, quien se encarga de planificar las actividades que deben realizar los empleados en su período de 'training' o para impulsar su desarrollo profesional. Aunque en España este puesto no está del todo implantado, lo cierto es que en países como EEUU goza de una gran reputación (y un gran sueldo, de casi 95.000 euros anuales de media). Además, debido a la creatividad que requiere, su riesgo de automatización es prácticamente nulo, del 0,63%.

10. Responsable de recursos humanos (95.900 euros)

En una línea similar al anterior, el responsable de recursos humanos es uno de los empleos con menor riesgo de automatización, a pesar de que ya existan robots capaces de ahorrar 10.000 horas de entrevistas de trabajo a grandes empresas. Pero, en el caso del responsable, parece que no será susceptible a los profundos cambios que acarreará la automatización en las próximas dos décadas (riesgo del 0,55%). Y, además, ofrece un sueldo medio de 95.900 euros al año.

9. Administrador en educación hasta secundaria (83.000 euros)

Puede que ser director de un colegio o un instituto no parezca una gran aspiración en unos tiempos en los que las nuevas tecnologías abarcan tantos sectores laborales. Sin embargo, como en el caso de la educación superior, se trata de uno de los campos con menor riesgo de automatización (del 0,46%) y con rangos salariales bastantes altos: de 83.000 euros al año de media.

8. Podólogo (110.000 euros)

Puede que en España la profesión de podólogo no esté especialmente bien remunerada (con menos de 20.000 euros anuales para un recién licenciado), en algunos países como EEUU se trata de una de las profesiones mejor remuneradas (110.000 euros al año) y con mayor proyección de futuro, especialmente por el envejecimiento de la población (y de sus pies). Su riesgo de automatización es del 0,46%.

7. Investigador médico (72.200 euros)

En este campo entran médicos, dentistas, farmacólogos o patólogos, entre otros, que realizan investigaciones relacionadas con la medicina. Se trata de un campo relativamente bien remunerado, con 72.200 euros al año, y en el que el riesgo de automatización es realmente bajo, del 0,45%. Especialmente, porque se trata precisamente de quienes utilizan y controlan las nuevas tecnologías para descubrir nuevos tratamientos, vacunas o medicinas en general.

6. Director o comisario de policía (hasta 114.000 euros)

El sueldo del director general de la Policía Nacional supera los 114.000 euros anuales. En la escala básica, el mayor rango (comisario principal) gana cerca de 40.000 euros anuales. Para ambos, el riesgo de automatización es prácticamente nulo, del 0,44%, a pesar de que las nuevas tecnologías hayan permitido modernizar flotas de vehículos e, incluso, permitan procesar hasta 400 matrículas por minuto en la nube.

5. Dentista (138.000 euros)

En España, el sueldo medio de un dentista es de unos 44.000 euros anuales (68.000 euros, en el caso de ortodoncistas/implantólogos). Sin embargo, se trata de un trabajo realmente bien pagado en otras partes del mundo. En EEUU, por ejemplo, el salario medio es de 138.000 euros al año y, además, tiene un riesgo bastante bajo de ser automatizado, del 0,44%.

4. Psicólogo (85.800 euros)

La psicología, a caballos entre varias ramas como las ciencias sociales o la fisiología, es uno de los campos en los que la ciencia admite mayor capacidad de interpretación por parte del profesional y de su escuela de pensamiento. Una plasticidad que no atesora precisamente la inteligencia artificial. Por ello, es una de las profesiones con menor riesgo de automatización (0,43%) y con sueldos realmente altos, de 85.800 euros al año, al menos en EEUU, donde se ha realizado este estudio comparativo.

3. Ingeniero de ventas (90.000 euros)

Entre las aplicaciones de las nuevas tecnologías en la actualidad, el e-commerce es uno de los campos con mayor proyección. Por eso, para que la inteligencia artificial sea capaz de filtrar búsquedas o de ofrecer productos personalizados a cada usuario, hacen falta ingenieros de ventas, encargados de toda esa labor técnica aparentemente oculta. su riesgo de automatización es del 0,41%, mientras que el salario medio es de 90.000 euros al año.

2. Terapeuta ocupacional (73.400 euros)

Al igual que sucede con los psicoterapeutas, los terapeutas ocupacionales establecen una serie de pautas que difieren para cada caso y cada paciente. Una labor difícilmente reemplazable por una máquina, ya que estas decisiones se basan no solo en el historial médico, sino también de su evolución actual, que principalmente se conoce por lo que refiere el sujeto de la terapia. Por eso, es el segundo trabajo con menor riesgo de automatización (0,35%) y con un salario medio competitivo: 73.400 euros.

1. Audiólogo (70.000 euros)

Un audiólogo se diferencia de un otorrino en que este último se encarga de las lesiones del oído, mientras que el primero corrige las alteraciones relacionadas con la audición (que no tienen por qué deberse a una lesión en el oído). Y es precisamente esa amplitud de su campo de actuación la que les hace prácticamente irreemplazables por una máquina. Su riesgo de automatización es del 0,33%, mientras que su salario medio es de alrededor de 70.000 euros anuales.