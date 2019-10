Una empresa descubre cómo combatir la obesidad infantil... con un videojuego

Actualmente, hay aproximadamente 158 millones de niños obesos en todo el mundo, según el primer Atlas de obesidad infantil de la Federación Mundial de Obesidad (WOF, por sus siglas en inglés). Aún peor: más de 250 millones de niños y adolescentes en edad escolar de todo el mundo padecerán obesidad en 2030, tal y como señala el informe que cita 'CNN'. Unas cifras alarmantes que se suman a que en España, el 35% de los niños son obesos, según el Estudio PASOS, presentado por la Gasol Foundation (de los hermanos Pau y Marc) presentado esta misma semana. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Una startup española ofrece una respuesta completamente revolucionaria: con un videojuego.

Durante el Madrid Games Week, la gran feria de la industria del videojuego que se celebra estos días en la capital de España, la empresa noruega Xplora presenta el primer videojuego (para PlayStation 4) que combina el juego de la consola con la actividad física en el exterior: Aces of the Multiverse es un juego que se practica en múltiples realidades paralelas. A un lado de la pantalla están los personajes de ciencia ficción, que compiten en un emocionante torneo por proclamarse Aces. Al otro lado están los jugadores, quienes, desde su propio universo verdadero, pueden desbloquear nuevos personajes, equipamientos y estadios.

Mira también El regalo de tu próxima comunión es un smartwatch con GPS para niños inquietos

¿Cómo? La manera de avanzar en el juego es haciendo ejercicio físico, contabilizándolo a través del podómetro integrado en los dispositivos Xplora, un 'smartwatch' pensados para los niños. El mecanismo es simple: el podómetro recoge los pasos realizados y los envía a la consola a través de la aplicación de Xplora. Así, se sincronizarán los datos con la PS4, que contabilizará el ejercicio realizado durante el día para convertirlo en superpoderes en el videojuego.

"Lo que hacemos es integrar los relojes con el videojuego. Los niños pueden hacer ejercicio todo el día: van al cole, juegan al fútbol, hacen una carrera... Después, se sincroniza con la PlayStation y se obtienen recompensas en el juego. Estamos vinculando el ejercicio físico y la actividad saludable en el mundo real con los videojuegos", tal y como explica Jesús Llamazares, CEO de la compañía.

Un videojuego arcade para todos los públicos

"Hace casi un año, fuimos a un 'bootcamp' en el que coincidimos con Playstation", explica Llamazares. Allí, ambas partes se propusieron hacer algo para combatir la obesidad infantil. Por eso, optaron por un videojuego "que permita a los niños seguir utilizando sus dispositivos, pero que también puedan realizar una actividad física a través de la cual puedan tener una recompensa".

Para hacerlo, se desarrolló el videojuego junto a PlayStation y al estudio Gammera. Alfredo de la Peña, desarrollador de 'Aces of the Multiverse', explica que el videojuego se divide en planetas en los que se desarrolla la acción, con diferentes razas que tienen poderes particulares. Son una suerte de partidos de fútbol pero con multitud de elementos arcade (golpes, teletransporte, etc.). "Está inspirado en el Mario Strikers", un videojuego protagonizado por el fontanero más famoso y sus amigos, y con multitud de acciones más allá de pasar o chutar a puerta, confiesa de la Peña.

'Aces of the Multiverse' rondará los 15 euros y, por el momento, estará disponible a partir de mediados de noviembre solo en formato físico, aunque no se descartan acciones concretas con formatos físicos en campañas como las de Navidades. Aunque por ahora solo se puede jugar uno contra uno en una misma consola, la idea es incluir un modo online en el futuro.