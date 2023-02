La desconocida empresa que fundó Steve Jobs al dejar Apple

Cuando Steve Jobs perdió el control de Apple en la década de los 80 se encontró sin poder para responder a diferentes necesidades del mercado que había ido percibiendo durante esos mismos años. Tras charlar con el entonces de la Universidad de Stanford, el Nobel de Bioquímica, Paul Berg, este le confesó no disponían de las máquinas necesarias para hacer las simulaciones necesarias para avanzar en el campo de la biogenética y el ADN.

Al detectar este tipo de necesidad, en septiembre de 1985, Jobs le comunicó al consejo de administración de Apple que fundaría su propia empresa, NeXT y que se llevaría algunos empleados con él. Así lo cuenta la biografía autorizada de Walter Isaacson, 'Steve Jobs'. Según el relato, Jobs prometió al consejo de administración de su antigua empresa que los planes que tenía para su nueva empresa no interferirían con el mercado y el público de Apple. La idea era crear una empresa de ordenadores enfocados en el ámbito académico y educativo, lejos del público general.

Jobs se puso manos y billetes a la obra. Puso de su propio bolsillo un total de 12 millones de dólares para fundar NeXT, su nueva empresa, y aplicó toda una nueva filosofía de trabajo. No había rangos ni roles, solo un equipo de trabajo conjunto con dos tipos de salario: uno de 75.000 dólares anuales para aquellos que se habían subido al barco desde un primer momento y 50.000 dólares al año para los demás.

Una estación de trabajo de más de 16.000 dólares

El primer producto que vio la luz bajo esta nueva empresa fue el NeXT Computer, una estación de trabajo presentada en 1988. Con una CPU Motorola 68030 era capaz de alcanzar una velocidad de 25 MHz y ofrecía la posibilidad de ampliar la RAM hasta los 64 MB. Vestía un monitor NeXT MegaPixel Display en blanco y negro y tenía capacidad multitarea gracias a su sistema operativo, el NeXTSTEP. Costaba 6.500 dólares, una cantidad que, traducida al coste de la vida actual, serían unos 16.300 dólares.

Este fue el motivo principal de que las ventas fueran más bien bajas, aunque Jobs consiguió llegar a un acuerdo con una distribuidora para darles un impulso. Pese a estos esfuerzos, el mercado no aceptó NeXT tan bien como Steve Jobs había previsto en un primer momento.

Cuando el fundador de Apple se dio cuenta de que el hardware no era el punto fuerte de NeXT, se centró en el desarrollo de software, algo que le valdría para recuperar su antigua empresa. NeXT Computer pasó a llamarse NeXT Software y se centró en desarrollar OpenStep Entreprise API, un nuevo sistema operativo.

El momento de llegar un acuerdo

Al mismo tiempo que Jobs exploraba otro mercado, Apple se estaba quedando anticuada por culpa del poco avance en cuando a sistemas operativos se refiere. Las diferencias entre el consejo de administración, los nuevos jefes y Jobs habían enfriado las comunicaciones, pero bien es cierto que lo más lógico era que Jobs tomara cartas en el asunto.

Las negociaciones entre NeXT y Apple empezaron a dar sus frutos y, finalmente, la marca de la manzana compró el nuevo producto de Jobs en 1997 por 429 millones de dólares y 1,5 millones de acciones en un acuerdo que contemplaba que parte del sistema operativo de NeXT se utilizaría para desarrollar una nueva versión de Mac OS llamada Mac OS X.

Si bien como proyecto empresarial NeXT no puede considerarse un éxito, se convirtió en la puerta de acceso para que Jobs volviera a Apple, su compañía original, y el sistema operativo NeXTSTEP acabó siendo el núcleo de Mac OS X. Al final, todas las aguas vuelven a su cauce.