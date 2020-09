Las cinco frases que no debes decir en una entrevista si quieres el trabajo

En los últimos 12 mese el mercado laboral español ha perdido más de medio millón de empleos, en concreto 527.851 afiliados a la Seguridad Social, según los datos del paro de agosto. La campaña de verano no pudo surtir efecto como otros años haciendo que tener un puesto de trabajo hoy en día sea algo muy preciado.

Los procesos de contratación de las empresas son cada vez más específicos con múltiples entrevistas en las que el solicitante de empleo no puede fallar. Esto no suele ser fácil por los nervios de la situación y la incertidumbre sobre las preguntas.

Para ayudar en este sentido, 'Glassdoor', web especializada en búsqueda de empleo a nivel internacional, ha desvelado las frases que no se pueden decir en una entrevista de trabajo para tener opciones de ser elegido para el puesto.

1. "Trabajaré en el puesto que quieras de la empresa"

Una frase que denota desesperación y que influye negativamente en la visión del personal de recursos humanos. De este modo no se venden las habilidades y el talento del solicitante.

2. "Suena como un buen sueldo"

Nunca aceptes la oferta de salario inicial. Antes de la entrevista realiza un análisis de los sueldos en la compañía y piensa cuánto se podría pedir.

3. "Mi empresa anterior era horrible"

Quejarse de tu antigua compañía, compañeros o jefe puede ir en contra de tu reputación profesional. El consejo es contar cómo superaste los retos y obstáculos en el anterior puesto de trabajo.

4. "Mi antiguo jefe no me dio una buena recomendación porque no quería que me fuese"

Guarda esta afirmación para tus amigos. Presenta las mejores recomendaciones que tengas y si te preguntan por la de tu anterior jefe, di esto: "Las recomendaciones de la gente que he traído son las más adecuadas para hablar de mis logros, mi trabajo ético y habilidades. Te darán una vista de 360 grados de por qué soy la persona indicada para este trabajo".

5. "Sé que la entrevista es hoy pero, ¿podemos hacerla otro día?"

A no ser que haya una emergencia inaplazable, el hecho de cancelar una entrevista de trabajo el día que se debería tener implica decir "realmente no quiero este trabajo y no respeto tu tiempo".