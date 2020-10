Entrevista de trabajo: los 5 trucos para conseguir un empleo a través de Zoom.

En los últimos meses, Zoom se ha convertido en la aplicación de moda, con la que millones de personas se han reunido telemáticamente, han realizado presentaciones, conferencias... y, también, con la que han conseguido un empleo. Porque las entrevistas de trabajo en la 'era Covid' han ido mutando desde un modelo presencial hacia uno a distancia, donde el candidato se ve sometido a una presión extra, en un entorno muchas veces completamente desconocido, para tener éxito. Por eso, existen una serie de trucos que pueden ser de gran ayuda en un proceso de selección online.

A estas alturas, puede que el futuro del teletrabajo en sí mismo siga siendo una incógnita, a pesar de la vuelta a las oficinas en septiembre: la nueva ley del trabajo en remoto está llena de matices y las restricciones a la movilidad que actualmente viven comunidades como Madrid no afectan a la presencialidad. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las reuniones siguen -y probablemente seguirán- haciéndose a través de videollamadas. Incluidas las entrevistas de trabajo, que cada vez más utilizan plataformas como Zoom para evitar al máximo los contactos innecesarios, al menos para las primeras fases del proceso de selección.

Por eso, la startup de formación online Crehana, organizaba recientemente su 'Semana del Empleo', donde ofrecía completamente gratis sesiones en directo sobre cómo mejorar la empleabilidad, así como consejos sobre cómo dar un giro a nuestro futuro profesional. En este contexto, las entrevistas de trabajo a través de plataformas como Zoom suponen un nuevo desafío para el personal de recursos humanos y para los candidatos. Por ello, y con el objetivo de ayudar a quienes se enfrenten por primera vez a una entrevista de trabajo online, desde Crehana ofrecen cinco sencillos consejos que permitirán a los candidatos sacar lo mejor de sí mismos en un entorno virtual.

1. Investiga a la empresa

"El 'cultural fit' o el conocimiento de los valores y propósitos de la empresa que tenga un candidato hacen que éste destaque frente al resto. De modo que, cuando somos seleccionados para una entrevista de trabajo, lo más recomendable es dedicar tiempo a investigar sobre la empresa a través de diferentes fuentes como su página web, las redes sociales de la compañía o el perfil profesional que tiene la empresa en LinkedIn", apuntan desde Crehana. Un truco que vale tanto para un proceso cara a cara como online "Así, cuando hagamos la entrevista podremos demostrar no solo que somos el profesional adecuado en cuanto a conocimientos sino, también, el que mejor se adapta a la cultura de la organización".

2. Revisa tus herramientas tecnológicas

"Antes de realizar la entrevista hay que tomarse unos minutos para revisar la conexión a Internet y la batería del ordenador o del móvil (dependiendo de por qué medio vayamos a hacerla)", señalan desde Crehana. Se trata de un paso básico, similar a lo que haríamos en una entrevista cara a cara: comprobar el medio de transporte para llegar con tiempo, escoger el atuendo adecuado, dejar el móvil en silencio... "Además, si convivimos con otras personas, es conveniente pedirles que desconecten sus equipos durante el tiempo que dure la entrevista para evitar problemas. Por último, si algún elemento relacionado con la conectividad falla durante la entrevista, lo mejor es avisar al reclutador y proponer continuar la entrevista en otro momento", aconsejan.

3. Muestra todo tu potencial en la entrevista virtual

Otro de los consejos que ofrecen desde Crehana es aprovechar al máximo una entrevista de trabajo, tomársela como una oportunidad única. "A veces pensamos que, si logramos el puesto de trabajo, tendremos tiempo de sobra para mostrar nuestras aptitudes. Sin embargo, lo mejor es aprovechar el primer contacto que tengamos con la empresa, a través de la entrevista con el reclutador, para demostrar nuestras habilidades. En el caso de la reunión virtual, además, esto es importante porque se pierde la cercanía que da un encuentro en persona", explican.

4. Responde de manera precisa y concreta

"En general, los procesos de selección realizados de manera remota suelen ser más cortos. Por ello, lo mejor es responder de manera precisa a lo que se nos pregunta, sin mezclar temas. Hay que tener en cuenta que 'hablar más, no significa saber más', por lo que hay que evitar desviarnos del tema o contar historias que no tienen relación con la cuestión que nos han planteado. En el caso de que nos pidan detalles sobre algo que hemos dicho, lo mejor es poner un ejemplo que explique lo que hemos contado. Además, si hay algo que no sabemos o que no hemos hecho, lo más adecuado es apelar a la sinceridad y reconocerlo, pero dejando claro que todo se puede aprender", apuntan desde Crehana.

5. Continúa tu formación

"Los reclutadores valoran muy positivamente que los candidatos muestren que están interesados en continuar formándose y aprendiendo, pues significa que la persona está interesada en mejorar sus conocimientos. Por ello, si te encuentras realizando algún curso o especialización, deberías comentarlo en la entrevista, así como las razones por las que lo haces y tus expectativas con esa formación", concluyen desde Crehana.