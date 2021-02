Entrevista de trabajo: las seis cosas que deberías decir aunque nadie te pregunte.

Antes de una entrevista de trabajo, la gran mayoría trata de preparar los aspectos esenciales para pasarla con éxito: desde elegir la ropa adecuada a preparar el entorno si se produce a través de plataformas como Zoom, repasando las preguntas que pueda hacer el entrevistador y memorizando las respuestas. Pero, ¿basta con todo eso? Rotundamente, no. La comunicación no verbal también ayuda a conectar con el entrevistador e, incluso, anticiparse a lo que le pueda estar rondando la cabeza. Por eso, Bonita C. Stewart, vicepresidenta de Global Partnerships en Google, explica en este artículo de CNBC cuáles son las seis cosas que deberías decir en una entrevista de trabajo... aunque nadie te pregunte por ellas.

1. Hablar sobre habilidades transferibles

No hay dos puestos exactamente iguales y, por el mismo motivo, la experiencia que hayas acumulado durante años haciendo unas funciones concretas no sirven para todo. "Dependiendo del puesto que estés solicitando, debes tener algún tipo de experiencia relevante. Pero la experiencia puede obtenerse de varias formas. Quizás la hayas adquirido a través de interesantes proyectos personales o pasatiempos", apunta Stewart. Sea como fuere, en cualquier entrevista es recomendable dejar caer que tus habilidades son transferibles: puede que nunca hayas trabajado como editor de vídeo, pero tal vez te dediques a ello como pasatiempo y tengas la experiencia necesaria.

2. Haz muchas preguntas

"Esto demuestra una curiosidad natural, que es un activo valioso en casi todos los lugares de trabajo. Pero ve más allá de las preguntas a las que puedes encontrar respuestas fácilmente por tu cuenta (por ejemplo, a través de una búsqueda en Google). En cambio, concéntrate en combinar un hecho con una pregunta abierta para obtener una perspectiva personal sobre un tema estratégico. Considera hacer esto en áreas esenciales como estrategia, posicionamiento de la industria o del producto", apunta Stewart. Por ejemplo, preguntar sobre el proceso de transformación digital de una compañía en el momento actual implica tener una visión más allá del puesto que vas a ocupar.

3. No hables de tus logros en singular

Puede parecer una obviedad, pero ningún proyecto que involucra a varias personas sale adelante únicamente por el trabajo de una de ellas. "Admiro y respeto a las personas que adoptan una mentalidad de 'nosotros', porque las personas no logran grandes éxitos solo por sí mismas. Quiero contratar a personas que eleven, no socaven, el espíritu de equipo. Quiero conocer sus logros, pero siempre es una ventaja cuando un candidato reconoce la ayuda y orientación que recibió por el camino, sin importar cuán grande o pequeña sea", apunta Stewart.

4. Reconoce tus errores

"Cometer un error y tener el coraje de hablar de ello es una cualidad de la que siempre tomo nota, en el buen sentido. Todos cometemos errores. Van a surgir problemas, no importa lo inteligente y capaz que seas en tu trabajo, y quiero entender cómo responderás cuando esto ocurra", explica Stewart. Una fórmula habitual en las entrevistas de trabajo para lograr entrever estos errores es la típica pregunta de las tres fortalezas y tres debilidades. Con ella, un entrevistador quiere descubrir qué errores has cometido en el pasado y, sobre todo, qué has hecho posteriormente para solucionarlos.

5. Agilidad tecnológica

"La rápida aceleración de la tecnología ha creado una cultura de trabajo donde la transformación empresarial es la norma. Asegúrate de estudiar la empresa e identificar qué perspectivas únicas puedes aportar. Por ejemplo, busco candidatos que estén ansiosos por ayudar a nuestros clientes, de modo que cuando una industria evolucione, como las noticias y los medios, tengamos el talento adecuado para idear estrategias creativas para satisfacer las necesidades de nuestros socios", señala Stewart. Esto significa que, durante una entrevista de trabajo, siempre es positivo plantear nuevas ideas y escenarios para la empresa en la que vas a trabajar, demostrando siempre que se pueda estar adaptado plenamente adaptado a nivel tecnológico al puesto que vas a ocupar.

6. Demuestra que trabajas bien con los demás

Finalmente, la colaboración es clave. "Formar un equipo es más que una sola contratación. Se trata de cómo las habilidades y las fortalezas se complementan entre sí", apunta Stewart. Por eso, hablar de cómo te puedes relacionar con las demás patas de un proyecto puede ser de gran ayuda durante una entrevista. "Define los beneficios cuantificables que aportas. La autoconciencia es muy importante. Los miembros del equipo, en particular los líderes, pueden transmitir sus sentimientos, ya sean positivos o negativos, a los demás. Y si eres consciente de ti mismo, es más probable que transmitas ánimo y energía positiva", concluye.