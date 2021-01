Cómo superar una entrevista de trabajo virtual con éxito: de la ropa al entorno

Quizás, una de las cosas que persistirán en el mercado laboral tras la pandemia será la digitalización de los procesos de selección: lo que empezaba a ser una tendencia en los últimos años se ha convertido en toda una necesidad desde el pasado marzo, cuando no solo el teletrabajo se disparó, sino que también plataformas como Zoom se extendieron hasta llegar a cada ordenador del planeta. Reuniones, conferencias y, sobre todo, entrevistas de trabajo se empezaron a realizar virtualmente. Y, por eso, al cambiar el escenario de la oficina, fábrica o comercio por el salón de la vivienda, hay que tener en cuenta aspectos clave que van a observar muy de cerca los entrevistadores.

Ana Palacios, directora general de SelectaPyme -una empresa especializada en la identificación del talento y el desarrollo del capital humano para las PYME-, lo tiene muy claro: "En mis años de experiencia he confirmado que el lugar donde se realiza la entrevista de trabajo influye notablemente en el candidato, lo que puede dar lugar a no dar lo mejor de sí mismo, en unos momentos tan transcendentales". Y añade: "Es conveniente que el entrevistado tenga en cuenta una serie de pautas a seguir y se las prepare concienzudamente, para afrontar un nuevo formato de entrevista que hasta la fecha no era lo más habitual".

Lo primero es preparar el ambiente del lugar de la casa donde va ser la entrevista. Hay que tener en cuenta que el entrevistador va a visualizar tu vivienda y ésta dice mucho de ti. Por ello es conveniente que esté bien iluminada, que no tenga cuadros o póster de carácter político, ni extremistas de ningún tipo, aunque sea deporte, arte o cultura. Lo mejor es escoger un rincón de la casa que sea tu favorito y refleje tu personalidad según tus posibilidades. No es recomendable poner un fondo virtual, debido a que da la sensación de ocultar tu vivienda habitual, cuando debe ser todo lo contrario.

Por lo que respecta a la ropa, debe ser como si fueras a acudir a la reunión, debido a que será con la que habitualmente vayas a trabajar. Hay que dar la sensación de cercanía, como si no hubiera un espacio virtual entre el entrevistador y tú. Por ello, al principio de la entrevista se pueden abordar, para romper el hielo, temas referentes a tu casa o la oficina donde está el entrevistador, noticias de actualidad, siempre evitando política, fútbol o religión, según Palacios, manteniendo una primera conversación donde se vea tu optimismo y felicidad por la oportunidad de poder trabajar en esa empresa.

Que no te molesten... ni se caiga internet

El aspecto técnico también es muy importante. Debe funcionar todo a la perfección, así que realiza las pruebas necesarias previamente y ten preparadas soluciones ante posibles eventualidades. Hay que evitar coger el teléfono, abrir la puerta, etc. Y es conveniente informar a las personas con las que convivas de lo importante que es esta reunión para ti. De esta forma, te apoyarán y te sentirás arropado por ellos, pero sobre todo no te molestarán cuando estés en plena reunión.

Un aspecto importante que tendrá muy en cuenta el entrevistador es tu actitud ante el actual entorno de confinamiento, teletrabajo, crisis económica, de todo lo que ha cambiado en pocos meses a nivel mundial y personal, incluida esa entrevista que se está realizando de forma telemática. Se debe ver en ti una mentalidad positiva, el saber amoldarse ante situaciones imprevistas, evolucionar ante los cambios y nunca buscar culpables, sino posibles soluciones.

En el turno de las preguntas por parte del entrevistador, mira siempre a la cámara del ordenador, de esa forma estableces un contacto visual similar al que se produciría en una reunión presencial. Y, según Palacios, en caso de duda no mires a otro sitio como buscando ayuda o inspiración divina: si no te acuerdas de algo o no puedes dar una respuesta adecuada, indica que le vas a responder lo antes posible por e-mail. Al fin y al cabo, todos somos humanos y podemos tener un lapsus.