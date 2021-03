ERTE con subrogación: ¿quién se hace cargo del pago de una baja laboral?

El mecanismo de los ERTE ha permitido a las empresas ahorrarse los salarios de sus plantillas mientras dure la pandemia. Una ayuda vital para evitar el cierre de miles de compañías que, de otro modo, se habrían visto obligadas a prescindir de sus trabajadores. Sin embargo, hay muchas que, bien por la pandemia, bien como parte de su estrategia de negocio, han decidido subrogar parte o la totalidad de su actividad. En este sentido, ¿quién se hace cargo del pago de una baja laboral en estos casos? Esta semana resolvemos estas y otras cuestiones en el Consultorio Laboral de 'La Información'.

1. Reclamar un plus en la nómina

PREGUNTA: En mi nómina no aparece el plus de "carretillero" que fija el convenio en 75 euros mensuales. ¿Puedo reclamar?

RESPUESTA: Sí. Si tu convenio fija una cantidad concreta para un plus como el de "carretillero", puedes reclamar a la empresa que se te abone. También es posible que ya se esté abonando, pero que no aparezca desagregado en la nómina. Es decir, que aunque no aparezca explícitamente, puede que esté incluido el plus en el salario total que cobras. Lo mejor es hablarlo directamente con la empresa.

2. Baja laboral en un ERTE con subrogación

PREGUNTA: Estoy de baja laboral desde el día en que mi empresa entró en ERTE. Al mes, se produjo una subrogación a otra empresa. ¿Quién se hace cargo de mi baja?

RESPUESTA: El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores establece que el cambio de titularidad de una empresa no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. Es decir, que el ERTE de la anterior empresa seguirá estando vigente, haciéndose cargo el SEPE del abono de la baja.

3. Qué es el complemento de incapacidad temporal

PREGUNTA: Llevo más de un año de baja temporal y este mes paso a pago directo por parte de la mutua. ¿Por qué me ha dejado de abonar el complemento de incapacidad temporal?

RESPUESTA: El concepto 'Complemento de Incapacidad Temporal (IT)' que has visto reflejado en la nómina que estabas cobrando mientras la empresa se hacía cargo de la baja, se refiere a un complemento que las empresas pagan de forma voluntaria al trabajador cuando se encuentra en situación de baja. Sin embargo, nadie obliga a la mutua a seguir abonándolo.

4. Cambio de turno provocado por limitaciones horarias

PREGUNTA: Por las cambiantes restricciones horarias, mi jefe me obliga a trabajar los sábados para recuperar las horas perdidas entre semana. ¿Esto es legal?

RESPUESTA: Se trata de una situación anómala y, teóricamente, temporal, por lo que los cambios de horario están a priori justificados. Existen probadas razones de producción (una limitación horaria) que impiden a la empresa abrir durante el horario 'normal', por lo que modificar los turnos de trabajo es una solución legal para evitar un ERTE o, directamente, el cierre del negocio.

5. Negarse a cumplir una orden directa

PREGUNTA: Soy recepcionista y mi jefe me pide que me ponga vestidos escotados para dar "buena imagen" en la oficina. ¿Puedo negarme?

RESPUESTA: Según el Estatuto de los Trabajadores, uno de los principales deberes de un empleado es cumplir a rajatabla las órdenes de su superior. Sin embargo, existen supuestos en los que se puede negar, como parece evidente en tu caso, ya que no solo atenta contra tu dignidad (al convertirte en un objeto sexualizado), sino que también parece un claro caso de acoso, ya que no existe ningún motivo para que la indumentaria de un/a recepcionista sea un vestido escotado.