Escocia valora probar la jornada laboral de 4 días sin reducir los sueldos

Trabajar menos días y tener más tiempo para la familia y el ocio. Ese es uno de los objetivos principales de la jornada laboral de cuatro días. En España se llevará a cabo una prueba piloto tras la aprobación del Gobierno de la propuesta de Íñigo Errejón, dirigente de Más País. Mientras tanto, otros países europeos como Islandia ya han probado con éxito esta jornada reducida y, otros como Escocia valoran ponerla en marcha.

El Partido Nacional Escocés (SNP), que está al frente el Gobierno, ya apostó por la jornada laboral de cuatro días en su programa político. En él prometía un fondo de 10 millones de libras para empresas que quisiesen llevar a cabo pruebas con este tipo de jornada reducida.

De hecho, varias de las empresas más importantes del país han puesto en marcha esta nueva modalidad de horarios laborales. UPAC Group, empresa de 'packaging' con sede en Glasgow, confirmó recientemente que todos sus empleados pasaban a tener una jornada laboral de cuatro días de manera definitiva, tras llevar a cabo una prueba exitosa. Asimismo, tal y como señala el diario 'Herald Scotland', la firma Orocco decidió implementar los fines de semana de tres días tras consultarlo con sus empleados.

Ahora, un estudio del 'think thank' escocés IPPR ha puesto de manifiesto el posicionamiento de los escoceses: el 80% de los encuestados cree que reducir los días de trabajo sin rebaja de sueldo "tendrá un efecto positivo en su bienestar".

Por ello, el Gobierno escocés valora nuevos experimentos con la jornada de cuatro días en más sectores laborales. "El Gobierno escocés va en la dirección correcta probando esta jornada laboral porque es una medida con un gran apoyo público y podría ser un gran paso adelante para construir una economía enfocada al bienestar", explica Rachel Statham en 'The Scotsman', investigadora en el 'think thank' IPPR.

IPPR urge al Gobierno a incluir en las pruebas piloto a los sectores económicos y trabajadores peor pagados, así como aquellos que podrían tener más dificultades para reducir su jornada.