La estilista de solo 10 años que triunfa con su salón de belleza en Ghana

El talento y el emprendimiento no tiene ni límite ni edad. Y es que a la hora de lanzarse a desarrollar un negocio propio, hace falta establecer un equilibrado balance entre talento e instinto en el mundo de las finanzas. Este es el caso de Nelissa Attiogbe, que con únicamente 10 años regenta su propio salón de belleza en Accra, la capital del país africano de Ghana. Allí ofrece multitud de servicios.

Desde cortes, multitud de estilos en los peinados, mechas, tintes, y otra serie de productos de belleza que nadie duda en acudir a disfrutar de esta innovadora experiencia. "Maquillo, peino, hago las uñas, corto el pelo. Mi profesión es todo para mí, y cuanto digo todo es todo", asevera. Su talento es innato y lo demuestra con la imaginación y nuevas creaciones que desarrolla en su salón. "Me encanta crear estilismo, hacer peinados de fantasía y probar cosas nuevas", indica Attiogbe. A su negocio acuden multitud de mujeres de la zona para renovarse su 'look', o simplemente cambiar su pelo.

"Hay mucha gente que me ha tomado en serio y hay gente que no. Me han acosado y criticado, pero siempre digo que hay que confiar en el Señor", indica Nelissa. Su pasión por las mechas le viene de familia, la tiene en la propia sangre. Resulta que su madre es peluquera y comenzó a ayudarla desde bien pequeña a hacerle las trenzas a sus vecinas, amigas, otras familiares y conocidas. "Me encantaba ayudarla", asegura Attiogbe. "A veces sus amigas o clientes que venían a la peluquería de mi madre le decían que su hija iba a ser peluquera".

Con la ayuda de su madre

Sin embargo, su madre solía contestarles que no, que iba a ser doctora o abogada. Y todo lo contrario. El empeño y perseverancia por su sueño ha hecho que Nelissa Attiogbe ha hecho que reciba la ayuda de su madre para montar ahora su negocio. Resulta que la niña ha llegado a participar en numerosos programas de talentos en televisión y se ha hecho un hueco en el imaginario colectivo del país. Allí ha sacado a relucir todas sus habilidades y mostrando todas sus dotes en el mundo de la belleza.

"En 10 años me veo viajando por el mundo entero, abriendo tiendas tanto en África como en otros países", puntualiza. En este sentido, la joven emprendedora aconseja a otra gente joven que continúen estudiando y se "enfrenten a los libros con seriedad". "Y a sus padres por favor, ayudad a vuestros hijos a explorar lo que llevan dentro, como hizo mi madre". El futuro, sin duda alguna está lleno de talento.