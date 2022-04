La exasistente de Jeff Bezos revela tres consejos para lograr un ascenso

Jeff Bezos es uno de los empresarios más conocidos a nivel mundial. También, es uno de los hombres más ricos del planeta. El magnate es el fundador de Amazon, una de las compañías más importantes a nivel global y que, además, cuenta con un gran número de trabajadores entre su plantilla. Una de ellos fue Ann Hiatt, una joven estadounidense que terminó convirtiéndose en la asesora del propio Bezos.

En una entrevista para Insiders, Hiatt ha explicado cómo fue escalando en la empresa hasta lograr una posición destacada en Amazon. Para ella, el punto de partida en el que debemos comenzar todos los trabajadores es descubriendo o investigando qué es lo próximo que queremos hacer o cómo vamos a desarrollar profesionalmente nuestra carrera. Sin unos objetivos claros es muy complicado alcanzar las metas que fijemos y por ende, será más difícil ascender. "Siempre comience con '¿qué es lo próximo que quiero aprender en mi carrera?', '¿Por qué experiencia quiero ser conocido?', ¿Qué equipos quiero liderar?', '¿En qué escenarios quiero estar parado?'", ha recomendado la extrabajadora.

Las claves del ascenso

Una vez tengamos clara la dirección que vamos a tomar, el siguiente paso será descubrir cómo podemos llevar a cabo nuestros objetivos. Según la exasesora, una de las claves para lograr una promoción es averiguar la forma en la que vamos a resolver los problemas de los gerentes de los que dependemos. Facilitarle, en la manera de lo posible, el día a día de nuestro jefe hará que este nos vea como una persona en la que se puede confiar y sobre la que se le puede cargar más responsabilidades. "Tal vez su gerente ha asumido demasiadas citas y necesita delegar, o está demasiado ocupado para cumplir con una oportunidad de hablar a la que ha sido invitado. Preséntate para ayudar", ha detallado.

La segunda clave que debemos tener en cuenta es el método "Ganar, ganar, ganar". Una estrategia que Hiatt aprendió al trabajar con otros directores ejecutivos. Cuando estamos ayudando en una tarea a nuestro jefe, deberemos cerciorarnos de que estamos resolviendo una "necesidad fundamental de la empresa". La mejor forma de lograrlo es aprendiendo constantemente habilidades nuevas y relevantes.

El último consejo es ser consciente de que en ocasiones no podemos conseguir las promociones cuando queremos. Si nuestro jefe no nos da un ascenso, no debemos enfadarnos o cabrearnos. Actuar como un sabelotodo, quedarse callado o ponerse demasiado a la defensiva son algunos de los hábitos que debemos evitar, según Hiatt.