Llega a España el Tinder de Facebook que empareja perfiles sin 'swipes'.

Facebook Parejas, la función de citas para usuarios de Facebook, está disponible en Europa desde este jueves dentro de la aplicación de la red social y ofrece a los usuarios una experiencia opcional para conocer el amor sin el uso de 'swipes' para aceptar o rechazar perfiles, al contrario que la mayoría de 'apps' de citas.

La función Facebook Parejas -conocida como Facebook Dating en los países anglosajones- se lanzó en 2019 en algunos países como Estados Unidos. Ya se han producido 1.500 millones de 'matches' (emparejamientos) en los 20 países donde se encuentra disponible. Ahora, la compañía estadounidense ha anunciado la llegada de Facebook Parejas a 32 nuevos países en el mercado europeo, incluido España, como ha confirmado Facebook en un evento con la prensa europea al que ha asistido Europa Press.

Este servicio no presenta perfiles mediante 'swipes' -deslizar hacia un lado u otro a los potenciales candidatos-, como sucede con 'apps' de citas como Tinder, sino mediante sugerencias de otras personas, basándose en lo que los usuarios comparten en sus perfiles personales. Funciona dentro de la propia 'app' de Facebook, y no como una aplicación externa.

"Facebook Parejas se centra en las personas, no en los perfiles, sino que busca acercarse lo más posible a cómo las personas se conocen en el mundo real, alejándose de los 'swipes' de las aplicaciones de citas", ha asegurado Kate Orseth, product manager de Facebook Parejas, durante el encuentro con periodistas europeos.

Preferencias y conversaciones

Los usuarios pueden seleccionar qué personas quieren que aparezcan como potenciales 'matches' en Facebook Parejas, y este servicio excluye a las personas que ya son amigas en la red social estadounidense. Se trata de una experiencia gratuita en todas sus modalidades. El primer paso para entrar en Facebook Parejas es crear un perfil, algo que pueden hacer los usuarios de Facebook de 18 años o más, seleccionando su sexo y el sexo o sexos en que están interesados.

También es posible seleccionar filtros adicionales para cada perfil en función de las preferencias que busque cada persona, especificando edad, religión, altura, nivel de educación o si está interesado o no en personas con hijos. Las sugerencias se pueden basar también en información común de su perfil principal, como el lugar de nacimiento o el centro de estudios.

El servicio permite establecer conversaciones entre los usuarios que han tenido un 'match', solo con texto. Cuenta también con integración con los eventos y grupos de Facebook, de manera que los usuarios más activos tienen más facilidad para entrar en contacto con otras personas que compartan sus mismos intereses.

Historias, 'secret crush' y citas virtuales

Facebook Parejas empareja a personas de fuera de su entorno, pero incorpora además una función de 'secret crush' (amor secreto), que permite que los usuarios seleccionen a personas en las que están interesados y sí son de su círculo de amigos, una información solo se revela cuando ambos usuarios han tenido un 'match'.

La plataforma de citas cuenta con 'Stories' o Historias de contenido efímero para poder expresarse, que pueden compartirse de Facebook o Instagram, y los usuarios pueden votar con 'me gusta' estos contenidos. Facebook Parejas incluye también una función de citas virtuales para que las personas puedan conocerse y tener una mayor conexión incluso cuando encontrarse en persona no es posible, debido a la actual situación de pandemia.

Funciones de seguridad

Facebook ha trabajado con expertos para desarrollar la seguridad de su función Facebook Parejas, y ha destacado que se trata de una experiencia opcional y que resulta independiente, aunque funcione dentro de la 'app' de Facebook. Para mantener la seguridad de las personas, Facebook Parejas importa información de las cuentas de Facebook y no permite cambiar algunos datos importantes como el nombre de usuario.

La experiencia de citas requiere del uso de datos de ubicación en el registro, pero no actualiza automáticamente la posición del usuario, como sucede con otras aplicaciones de citas. Facebook no mostrará anuncios en esta función y ha establecido una serie de categorías especiales que no se compartirán ni se utilizarán con fines publicitarios, como la información sobre la orientación sexual de la persona, su religión y otros datos personales.

Para asegurar la seguridad de los usuarios y revisar las denuncias en caso de abuso, Facebook ha confirmado que podrá acceder al contenido de los chats personales entre usuarios de Facebook Parejas, y que estos no estarán encriptados.

Llegada tardía a Europa

Facebook planeaba lanzar su función de citas antes en Europa, el mes de febrero, pero su llegada tuvo que retrasarse tras sufrir problemas con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, país en el que se sitúa su sede en Europa, al no proporcionar la documentación requerida.

"Hemos tomado más tiempo para asegurarnos de que Dating cumple con las leyes europeas", ha asegurado Orseth en referencia al lanzamiento frustrado de la función en febrero. "Facebook Parejas cumple con el RGPD (el Reglamento General de Protección de Datos europeo)", ha concluido la responsable del servicio.