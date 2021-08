¿Festivos durante las vacaciones? Los trabajadores pueden perder días libres

La operación salida de la Dirección General de Tráfico estimaba en 91,2 millones de desplazamientos durante ese primer periodo estival que comenzó a inicios de julio. Además, el pasado 15 de agosto se puso en marcha un operativo especial por los más de 6,6 millones de viajes en todo el país con motivo del festivo nacional.

Este año el verano han estado especialmente marcadas por la variante Delta de la Covid, que ha obligado a muchos usuarios a replantear el plan o el destino de cara a esos días libres. Según los datos de una encuesta realizada por Dym para el Grupo Henneo-La Información un 48,4% de los encuestados cambiará sus previsiones con motivo de las nuevas restricciones al ocio nocturno, los toques de queda o la limitación de las reuniones.

Además, en esta ocasión el 15 de agosto, Día de la Asunción, coincidió en domingo y muchas comunidades han optado por cambiarlo al día 16. Esto coincide con el inicio de las vacaciones de muchos trabajadores y si no revisaron el calendario laboral es posible que hayan perdido un día libre extra.

Revisar el convenio

Ruben Mateu Cerezuela, graduado social del área de Derecho Laboral de AGM Abogados, explica que "lo primero que hay que tener en cuenta es si esos días son laborables o naturales". Ya que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38.1, establece que las vacaciones serán las que se fijen en el convenio colectivo de aplicación o bien en el contrato individual, remarcando que en todo caso estas no podrán ser inferiores a 30 días naturales.

Una vez establecido y revisada la normativa, si el convenio colectivo no lo regula ni tampoco se ha pactado en el propio contrato, cuando se da el caso de que dentro de esos 30 días hay uno no laborable, este se pierde. "A modo de ejemplo, el trabajador disfruta de sus vacaciones durante el mes de agosto, y el día 15 de agosto, que es festivo nacional, cae en martes. Este se perdería, ya que los días se cuentan de lunes a domingo con independencia de los festivos que haya", explica el experto.

Pero, ¿qué ocurre si está marcado en el convenio o si el empleado ha llegado a un acuerdo? "Cuando se pacta que las vacaciones se disfrutarán en días laborables, por lo general 23, este no se computará como tal y no habrá opción a perderlo", detalla Ruben Mateu. Esto se debe a que los días no se cuentan de fecha a fecha como en el caso de los naturales, sino de lunes a viernes no lectivos.

Establecer acuerdos con la empresa

Para evitarlo, el abogado apunta que lo mejor es pactarlo, aunque siempre respetando los mínimos que establece el Estatuto de los Trabajadores y la normativa del convenio colectivo. "Como se ha avanzado, empresa y trabajador pueden acordar regular de forma diferente el disfrute de sus vacaciones".

De este modo, aún en el caso de que los días de descanso fueran naturales, y por consiguiente fuera indiferente que dentro del periodo vacacional hubiese días festivos, las partes pueden establecer que no se computen como tal, alargando así las vacaciones del trabajador.