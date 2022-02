Las seis frases que te pueden arruinar en cualquier entrevista para un trabajo

Los procesos de entrevistas son una parte fundamental de la temporada de búsqueda de trabajo que atraviesa una porción gigantesca de la población, ya sea para entrar en el mercado laboral, explorar opciones más convenientes y mejor pagadas que la situación actual o superar un periodo de desempleo. Lo más común es que una persona tenga que realizar varias entrevistas para diferentes puestos en numerosas compañías antes de que encuentre el lugar perfecto en el que coincidan sus intereses laborales con los de los empresarios que lo podrían contratar. Sin embargo, muchos trabajadores no están completamente seguros de lo que buscan sus potenciales empleadores en el futuro, por lo que no es raro que pierdan varias oportunidades al cometer errores que podrían evitar fácilmente durante la entrevista.

Causar una buena impresión la primera vez que se conoce a los reclutadores es un arte por sí mismo, pero incluso las personas más carismáticas y las mejor ajustadas para el puesto que buscan pueden cometer deslices que causan que los encargados pierdan la confianza en sus capacidades. Estas son las frases que se deben evitar a toda costa durante estos procesos:

"No tengo demasiada experiencia, pero..."

Si bien nunca es recomendable mentir sobre el historial laboral, lo fundamental en estos casos no es apoyarse en este factor, sino afincarse en las aptitudes y habilidades que se han acumulado en los puestos por los que se ha pasado anteriormente o durante los años de educación previos.

Modestia excesiva

Es tentador no querer aparentar ser una persona excesivamente soberbia, pero lo contrario corre el riesgo de no generar una buena impresión. Si se da demasiado crédito a los equipos con los que se ha trabajado, puede parecer que falta independencia y proactividad a nivel individual. Lo mejor es identificar con claridad el impacto del trabajo individual en los resultados.

"¿Qué hacen ustedes, exactamente?"

Nunca es buena idea entrar en una entrevista sin saber todo lo que hace falta para el puesto al que se está aplicando. Los interesados deben tener en mente todo lo que han investigado sobre la compañía para no pedir ni necesitar explicaciones que sobran en una entrevista donde uno debería demostrar su interés.

Demasiadas muletillas

Una de las maneras más fáciles en que se puede notar la falta de confianza en un entrevistado es por no saber manejar los ritmos y silencios propios de una conversación normal sin que use palabras de relleno, muletillas y sonidos que no comunican nada. Además de un ajuste de actitud, una posible corrección para esto es haber investigado la compañía, el puesto y todo lo que implica entrar en el grupo de trabajo.

Evitar las preguntas o desvariar

Existen varias preguntas que se han vuelto populares en los procesos de entrevistas que ponen al aludido en una situación intencionalmente incómoda. El entrevistado debe estar listo para hacer frente a este escenario de manera directa, sin evasivas que pongan de relieve sus inseguridades.

"No soy la persona más calificada, pero..."

El hecho de conseguir la entrevista en primer lugar indica que los reclutadores están interesados en contratar al interesado porque consideran que está al nivel de lo que buscan en su línea de trabajo. Si bien la humildad puede parecer buena idea, lo más común es que se vuelva un patrón de autosabotaje.