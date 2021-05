Gambito de dama en Zimbabue: el éxito de niñas que ganan medallas en ajedrez

Zimbabue es uno de los países más pobres del mundo. Esta nación africana tiene grandes reservas de cobre, níquel, oro, hierro y platino, pero el 70% de su población vive por debajo del nivel de pobreza. La situación es todavía más complicada para las niñas, obligadas a casarse antes de los 18 años: el 32% contrae matrimonio antes de la mayoría de edad y el 4% antes de los 15 años, según datos de 'Plan-International'. Sin embargo, entre tantas dificultades, un grupo de niños triunfa emulando a Beth Harmon en la serie de Netflix Gambito de Dama: jugando al ajedrez.

"Me gusta jugar al ajedrez porque me hace feliz. El ajedrez trae felicidad a mi vida. Delante del tablero no tengo miedo. Soy capaz de conquistar el mundo". Estas son las palabras de Rumarai Tapambwa, una alumna de séptimo curso en la escuela de primaria Mudavanhu, ubicada en el Disitrito de Chikomba.

Allí empezó a jugar al ajedrez cuando iba en el cuarto curso, gracias a las enseñanzas de su profesor Godknows Dembure, que ha iniciado a las más jóvenes en este deporte. "Solo quiero tratar de mejorar las vidas de las chicas de esta zona", explica.

"Pensé que tratar de introducirlas en el ajedrez a lo mejor era una forma de salir de la pobreza. Fuera de esta situación de abusos y matrimonios infantiles", añade.

Las futuras maestras del ajedrez

La mayoría de las niñas que estudian en esta escuela son huérfanas y el equipo de ajedrez se llama las Reinas de Chivhu. Practican ajedrez al menos dos horas al día, después de las clases, normalmente después de comer.

"Al acabar el entrenamiento, corro a casa para poder hacer mis tareas del hogar. Soy la que tiene que cocinar y hacer el resto de labores domésticas", cuenta Rumarai Tapambwa.

Ella es un ejemplo de caso de éxito en ajedrez. Ha jugado tres torneos y ha conquistado dos medallas de oro, una de ellas en el campeonato nacional. Ese título le valió el pase para representar al país en el Campeonato Africano de Ajedrez Joven.

"Lo que he aprendido de mi entrenador de ajedrez es que tengo que ayudar a los menos privilegidos. He aprendido a tener confianza, a transmitir mis conocimientos a los demás, incluidos mis hijos en el futuro. Mi deseo es llegar a ser una mujer gran maestra de ajedrez, tanto en esta escuela como en todo Zimbabue", explica la joven.

Este grupo de ajedrez es un rayo de luz en medio de una situación complicada en su país. Por ello, la historia de Rumarai Tapambwa y su equipo de ajedrez está dando la vuelta al mundo.